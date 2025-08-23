Entra en erupción el volcán Kilauea en la isla de Hawái

Moscú, 23 ago (Sputnik).- El volcán Kilauea ubicado en la isla de Hawái entró en erupción, informó el Servicio Geológico de EEUU (USGS, por sus siglas en inglés).

«El trigésimo primer episodio de la erupción en curso comenzó aproximadamente a las 2:52 hora local, del 23 de agosto (12:52 GMT del 23 de agosto)», dice el comunicado.

El USGS señaló que la altura de las fuentes de lava superó los 30 metros, y que la erupción desde el respiradero norte estuvo acompañada de temblores subterráneos.

El volcán Kilauea, ubicado en la isla de Hawái conocida como Gran Isla de Hawái, es uno de los volcanes más activos del mundo. (Sputnik)