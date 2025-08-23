Exvicepresidente colombiano advierte peligros ticos por narcotráfico

San José, 23 ago (Prensa Latina) Costa Rica enfrenta hoy un riesgo creciente por su involucramiento con el narcotráfico, alertó el exvicepresidente de Colombia (2002-2010) Francisco Santos, en declaraciones a un medio local.

El exgobernante del país suramericano comentó que la situación de la nación tica le recuerda a la de Ecuador hace una década, cuando pasó de ser «de uno de los países más pacíficos de la región, a uno de los más violentos”, añadió el periódico digital CR Hoy.

«Ecuador se relajó –advirtió Santos- y el narcotráfico lo tomó por sorpresa. Hoy Costa Rica está viendo lo mismo: asesinatos en San José, narcopolítica, empresas logísticas con plata sucia. Lo que ven es solo la punta del iceberg», dijo Santos en entrevista con CR Hoy.

Según el exvicepresidente colombiano, «cuando usted ve candidatos, magistrados o fiscales salpicados, no es casualidad. Es la evidencia de que el crimen organizado ya puso un pie en la institucionalidad».

Uno de los puntos más sensibles, expresa Santos, es lo que pasa en los puertos costarricenses.

«El control portuario –argumentó a CR Hoy- es clave. ¿Por qué Guayaquil se convirtió en la ciudad más violenta de Ecuador? Porque por ahí sale la coca. Si Costa Rica no asegura sus puertos, terminará igual».

La exautoridad colombiana recomendó «actuar con rapidez y firmeza. Si no fortalecen la inteligencia financiera, si no aplican extinción de dominio, si no protegen a jueces y fiscales especializados, van a perder el control. Y después es casi imposible recuperarlo».

Según su análisis, los grupos narcos operan hoy como una multinacional altamente sofisticada, y Costa Rica ya está dentro de su engranaje.

«Los cárteles mexicanos –subrayó- funcionan como un ‘Amazon de la coca’. Desde México hasta la Patagonia controlan la cadena y se apoyan en organizaciones locales. Costa Rica ya está en su mapa».

El exvicepresidente de Colombia asegura que lo ocurrido en su país en las últimas décadas debería ser una advertencia suficiente para que este país centroamericano tome medidas.

La actividad del narcotráfico “capturó territorios, financió campañas y condicionó la política. No permitan que eso pase acá. Si no se despiertan ya, la amenaza del narcotráfico será el mayor riesgo para la democracia costarricense.

El periódico CR Hoy consideró como «lapidaria» la última afirmación del exvicepresidente colombiano:

«Costa Rica tiene que actuar ya, porque lo que sigue es solo más violencia y caos».