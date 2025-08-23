Fallece el periodista y director ejecutivo de Rossiya Segodnya Kiril Vishinski

Moscú, 23 ago (Sputnik).- El periodista y director ejecutivo del grupo mediático Rossiya Segodnya (matriz de Sputnik) Kiril Vishinski falleció este sábado a los 59 años tras una grave y larga enfermedad.

Kiril Vishinski ingresó en el periodismo en 1996, ocupando cargos clave en los canales de televisión ucranianos Canal 11 e ICTV. En 2006, se unió a la corporación estatal rusa VGTRK como corresponsal en Kiev.

Tras el golpe de Estado en Ucrania en 2014, se convirtió en el director de la agencia RIA Nóvosti-Ucrania, parte del grupo Rossiya Segodnya.

Su carrera dio un giro dramático en mayo de 2018 cuando fue detenido y arrestado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano) bajo la acusación de «traición a la patria», relacionada con su posición periodística sobre los eventos en el país.

Su caso generó una amplia condena internacional y protestas de organizaciones de derechos humanos y periodísticas, así como del Gobierno ruso.

Vishinski permaneció encarcelado durante 470 días hasta ser liberado en un intercambio entre Rusia y Ucrania el 7 de septiembre de 2019.

En octubre de ese mismo año, convirtió en miembro del Consejo de Derechos Humanos bajo la presidencia de Rusia, donde abogó por la libertad de prensa y luchó contra la censura de los medios rusos en el extranjero, y siguió trabajando en Rossiya Segodnya como director ejecutivo y editor jefe de Radio Sputnik.

Fue galardonado con el Premio del Gobierno de Rusia en el campo de los medios de comunicación, la medalla de la Orden por los Méritos a la Patria de I grado y la medalla por el Retorno de Crimea.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, trasladó su pésame a los seres queridos del fallecido y a todo el mundo del periodismo, calificando a Vishinski de un «verdadero héroe».

Por su parte, el director general de Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov, caracterizó al periodista como talentoso patriota que permanecerá en memoria como «un ejemplo del más alto nivel cívico, profesional y humano». (Sputnik)