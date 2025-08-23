Hermanos Milei atrapados en escándalos en Argentina

A su vez, como resultado de su política de desregulación y achicamiento del Estado unos 184 mil trabajadores estatales han quedado en la calle, más despidos en otros sectores fabriles alargan la ya larga fila de desocupados, mientras los salarios no avanzan con el consiguiente detrimento del poder adquisitivo.

En medio de todo eso, sale a la luz un escándalo de corrupción por operaciones ilícitas de ventas a precios sobregirados de medicamentos a una droguería en Buenos Aires, la Suizo Argentina SA, para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuyo director reveló que se repartían coimas entre Karina, su más allegado asesor Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Las enormes sumas que se repartían eran de 800 mil dólares mensuales, según detalló en audios que emergieron a la superficie pública el titular de ANDIS, Eduardo Spagnuolo, amigo, ex abogado de Milei y excandidato por La Libertad Avanza, ahora defenestrado del cargo e indagado por la justicia.

Jorge Rial, conductor del programa televisivo “Argenzuela” del canal C5N, reveló que los contratos del gobierno con Droguería Suizo Argentina SA de medicamentos para ANDIS eran por 25 mil millones de pesos al año (18 millones 940 mil dólares), aprobados por el ejecutivo.

En el torbellino de revelaciones que agravan el escándalo, el periodista Pablo Duggan, conductor del programa “Duro de domar”, advirtió en Radio 10 que el ministro de Defensa, Luis Petri, también firmó contratos con Droguería Suizo Argentina SA por 100 mil millones de pesos (75 millones 758 mil dólares) por instancia de la presidencia.

Esos contratos eran para medicamentos destinados a las clínicas del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas en momentos en que los militares se quejan de pobres servicios médicos y falta de medicamentos.

Las dependencias de IOSFA también atienden al personal y familiares de la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina, que están bajo la égida del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, cuyo nombre ahora emerge así en el escandaloso embrollo.

La policía interceptó en horas tempranas del viernes a Spagnuolo cuando salía de su residencia del Nordelta, una de las áreas más exclusivas en la periferia de la capital; le incautaron dos celulares y sobres en los que tenía repartido unos 260 mil dólares.

El exdirector de ANDIS corroboró que su voz es la que está en las grabaciones y la veracidad de sus dichos.

Jonathan Viale, Premio Nacional de Radio, conductor de programas radiales y televisivos, y uno de los cuatro más fervientes mediáticos defensores de Javier Milei desde la campaña electoral y ahora de su gobierno, tuvo un atisbo de recapacitación y resumió:

“Vamos a los hechos: primero, una estafa por una cripto promocionada por el presidente; segundo, valijas que se saltaron los controles de aduana traídas desde Estados Unidos por alguien muy cercano al gobierno, Leonardo Scatturice (señalado como ex agente de la CIA); tercero, el Banco Nación contratando a la empresa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y ahora, cuatro, tenemos un audio filtrado del exdirector de Discapacidad contando que “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno de laboratorios con contratos a sobreprecios”.

“No sienten Uds, tal vez me equivoco, que son ya demasiados escándalos de un gobierno en un año y medio”, cuestionó.