Roma, 23 ago (Sputnik).- Los países de la OTAN en 2024 suministraron armas a Ucrania por valor de 50.000 millones de dólares y tienen la intención de aumentar los volúmenes de ayuda, comunicó el presidente del comité militar de la alianza, Giuseppe Cavo Dragone.

«Los países de la OTAN proporcionaron el 99% del volumen total de ayuda militar. En 2024, su volumen alcanzó los 50.000 millones de dólares. Al 1 de enero de 2025, ya hemos alcanzado los 33.000 millones de dólares, pero para finales de año estaremos a la par del indicador anterior; las previsiones son muy optimistas. Tenemos la intención de continuar con la ayuda militar e incluso aumentarla», dijo el oficial en una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera.

Dragone también señaló que dentro de la OTAN no se está llevando a cabo ninguna discusión sobre el envío de contingentes militares a Ucrania.

«Esto es como mínimo prematuro. Sabemos que la cuestión de los contingentes ya ha sido planteada por algunos países, posiblemente de forma bilateral. Pero, repito, por ahora sigue en estado embrionario. Las garantías de seguridad, elaboradas por los políticos, deben determinar el contexto (…) Nada está definido. En mi ámbito, ni siquiera sé si hay tropas preparadas, y quizás alguien podría considerar la opción de soldados de países no pertenecientes a la OTAN. Toda la cuestión sigue abierta», dijo el oficial italiano.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está «jugando con fuego» al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armamento serían «blanco legítimo» para el Ejército ruso nada más cruzar la frontera.

Según el Kremlin, la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y sólo tendrá un efecto negativo. Rusia. El jefe de la cartera declaró sobre la inadmisibilidad de excluir a Rusia del debate de garantías de seguridad para Ucrania. (Sputnik)