Las protestas en Serbia siguen el guion de las revoluciones de colores

Belgrado, 23 ago (Sputnik). – Las protestas en Serbia se desarrollan conforme al guion estándar de las revoluciones de colores, declaró a Sputnik el embajador de Rusia en Belgrado, Alexander Botsan-Kharchenko.

«La organización (de las protestas) está presente, también lo está el cambio de las fases de la protesta (…). En este caso, Ucrania es el ejemplo más trágico y más sangriento. También tenemos a Georgia y demás manifestaciones de una revolución de colores», dijo el embajador.

Según recordó, las protestas comenzaron después de la tragedia el 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Novi Sad, donde se vino abajo la marquesina de hormigón en una estación de ferrocarril.

«Esta primera etapa, relacionada con emociones de los ciudadanos y las demandas de investigar lo ocurrido, cedió lugar a las demandas políticas, y ahora se acerca la etapa de desórdenes, violencia física y saqueos», explicó Botsan-Kharchenko.

A la vez, en los medios y las redes sociales se va cultivando una imagen negativa del presidente serbio, Aleksandar Vucic, y su entorno. Se les presenta como a «dictadores que piensan solo en sí mismos», que «solo quieren tener todo sin dar nada a nadie».

«Las protestas en Serbia se desarrollan algo más lentamente que en algunos otros países, pero el guion sigue siendo el mismo», subrayó el embajador ruso en Belgrado.

Los participantes en las manifestaciones, que se produjeron tras la muerte de 16 personas por el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad el 1 de noviembre de 2024, exigen la publicación de toda la documentación sobre la reconstrucción de la estación, investigaciones completas, castigo a los responsables y la liberación de los detenidos durante las protestas.

El Ministerio de Justicia serbio calificó los disturbios como un ataque al orden constitucional y advirtió que quienes cometan agresiones, intimidaciones o amenazas por motivos políticos serán identificados y sancionados conforme a la ley.

Las autoridades sostienen que las protestas buscan derrocar al Gobierno y al presidente, con supuestos financiamientos extranjeros de hasta 3.000 millones de euros en diez años, según declaraciones de Vucic.

Aunque el Gobierno ya publicó documentos sobre la reconstrucción e invitó al diálogo a la oposición, hasta ahora no ha obtenido respuesta. (Sputnik)