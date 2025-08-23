Los niños de Gaza quieren ir al cielo para poder comer

Jerusalén, 23 Ago (BBC/Agencias).- La hambruna está teniendo lugar en Gaza, a poca distancia en automóvil de cientos de camiones que se encuentran cargados de alimentos fuera de sus fronteras.

La situación se ha vuelto tan grave que algunos niños han expresado su deseo de morir para poder acceder al cielo y encontrar comida. La ONU ha confirmado oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores tras casi dos años de conflicto entre Israel y Hamás.

La organización advierte que, de no tomar medidas urgentes, la situación podría empeorar aún más en las próximas semanas.

La ayuda humanitaria se ha visto severamente limitada, mientras que las autoridades israelíes defienden sus esfuerzos, aunque critican el robo de ayuda por parte de Hamás.

La comunidad internacional se enfrenta a una crisis humanitaria, con informes sobre el aumento de muertes relacionadas con la desnutrición y la falta de acceso a alimentos esenciales. La situación podría afectar gravemente a la población infantil, con la previsión de que 132.000 niños estén en riesgo de desnutrición extrema para mediados de 2024.

¿Cómo llegamos aquí?

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), respaldada por las Naciones Unidas, es el principal monitor del hambre del mundo.

Su evaluación de que medio millón de personas, una cuarta parte de los palestinos en Gaza, sufren hambruna es impactante por muchas razones.

El principal de ellos es el reconocimiento del informe de que esta situación es «totalmente provocada por el hombre», y las organizaciones de ayuda acusan hoy a Israel de la «obstrucción sistemática» de los alimentos que ingresan a la Franja de Gaza.

El informe del IPC dice que ha encontrado que las personas que viven en el área de la Ciudad de Gaza están experimentando condiciones de hambruna de «hambre, indigencia y muerte».

También encuentra que el hambre se está extendiendo rápidamente, y se espera que la hambruna esté en gran parte del resto de Gaza en septiembre, según las tendencias actuales.

El informe ha llegado a su conclusión a través de tres indicadores clave:

Inanición: Al menos 1 de cada 5 hogares enfrenta una escasez extrema en su consumo de alimentos

Al menos 1 de cada 5 hogares enfrenta una escasez extrema en su consumo de alimentos Desnutrición: Aproximadamente 1 de cada 3 niños o más sufre desnutrición aguda

Aproximadamente 1 de cada 3 niños o más sufre desnutrición aguda Mortalidad: Al menos 2 de cada 10.000 personas mueren diariamente debido a la inanición total o a la combinación de desnutrición y enfermedad

Cuando se alcanzan dos de estos tres «umbrales», el IPC reconoce que se está produciendo hambruna.

El IPC dice que el indicador de «mortalidad» no se muestra en los datos disponibles debido a una falla en los sistemas de monitoreo. Cree que la mayoría de las muertes no traumáticas no se están registrando.

Sobre la base de la evidencia que existe y el juicio de expertos, el IPC ha concluido que se ha alcanzado el umbral de «mortalidad» para la hambruna.

El informe fue publicado cuando el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, registró dos nuevas muertes por desnutrición, lo que eleva el número total a 273 muertes, incluidos 112 niños.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha negado repetidamente que haya hambre en Gaza y ha dicho que donde hay hambre, es culpa de las agencias de ayuda y Hamas.

Israel ha acusado a las agencias de ayuda internacional como la ONU de no recoger la ayuda que espera en la frontera de Gaza, señalando los cientos de camiones inactivos.

Después de semanas de que el mundo viera imágenes de niños hambrientos, con estómagos distendidos y huesos protuberantes, muchos sentirán que las señales de que una hambruna era inminente tardaron mucho en llegar.

La capacidad de los palestinos para acceder a los alimentos se ha complicado a lo largo de la guerra de casi dos años en Gaza.

Israel ha impuesto durante mucho tiempo restricciones a los bienes que ingresan a Gaza, y esas restricciones aumentaron después del comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, provocada por el ataque mortal liderado por Hamas contra Israel.

Sin embargo, desde marzo de 2025, la situación se ha deteriorado rápidamente después de que Israel introdujera un bloqueo total de casi tres meses sobre las mercancías que ingresan a Gaza.

Bajo una importante presión internacional, Israel comenzó a permitir que una cantidad limitada de bienes regresara a Gaza a fines de mayo.

También introdujo un nuevo sistema de distribución de alimentos operado por un controvertido grupo estadounidense llamado Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) para reemplazar el anterior sistema de distribución de alimentos dirigido por la ONU.

El GHF tiene cuatro sitios de distribución de alimentos en zonas militarizadas a los que los palestinos deben caminar largas distancias en riesgo para llegar, reemplazando los 400 puntos de distribución en la comunidad bajo el sistema de la ONU.

Encontrar comida se ha convertido en un esfuerzo mortal para los palestinos y nos han dicho regularmente que tienen que elegir entre el hambre y la muerte, refiriéndose a los disparos casi diarios de personas que intentan obtener ayuda en los sitios de distribución de GHF.

Las Naciones Unidas han registrado la muerte de al menos 994 palestinos en las cercanías de los sitios de GHF, desde finales de mayo, algunos de los 1.760 muertos tratando de acceder a la ayuda.

La ONU dice que la mayoría de los muertos fueron disparados por tropas israelíes, algo corroborado por testigos presenciales con los que hemos hablado y médicos en Gaza. Israel ha rechazado repetidamente las acusaciones.

Bajo este sistema, supervisado por Israel, el hambre en Gaza se ha expandido.

A medida que crecía la presión sobre Israel para que permitiera la entrada de más alimentos, a fines de julio comenzó a permitir que más camiones de ayuda ingresaran a Gaza cada día e introdujo «pausas tácticas» en los combates para permitir que más convoyes de ayuda se movieran a través del territorio.

En las últimas semanas ha entrado más ayuda y los precios astronómicos de algunos productos en los mercados se redujeron un poco, aunque para muchos palestinos, prohibitivamente caros. A veces el precio de la harina superaba los 85 dólares por kilo, aunque esa cifra comenzó a reducirse.

La ONU y las organizaciones de ayuda dicen que a pesar de que Israel relajó algunas de sus restricciones sobre la entrada de alimentos en la Franja de Gaza, todavía pone importantes impedimentos y obstrucciones para poder recolectar y distribuir ayuda.

Las organizaciones dicen que lo que se necesita son 600 camiones al día que traigan productos a Gaza para que las personas satisfagan sus necesidades básicas, actualmente no se permite la entrada a más de la mitad.

Israel también comenzó a permitir lanzamientos aéreos de ayuda, algo criticado como ineficiente, peligroso y, en última instancia, una distracción por parte de las organizaciones humanitarias.

La acusación de Israel de que Hamas es responsable de la crisis del hambre también ha sido criticada. Múltiples informes, incluido un informe interno del gobierno de Estados Unidos, encontraron que no hay evidencia de un desvío sistemático de ayuda por parte de Hamas.

De hecho, hay saqueos generalizados de camiones que ingresan a Gaza, pero las agencias de ayuda dicen que la mayor parte del saqueo es por parte de multitudes de palestinos desesperados y algunos grupos organizados que intentan obtener ganancias de reventa.

En última instancia, las agencias de ayuda han estado repitiendo durante meses que para evitar el hambre y la hambruna, Gaza necesita ser inundada con ayuda que ingresa por carretera y actualmente Israel todavía impone restricciones.

La respuesta de Israel

Varios funcionarios del gobierno israelí han rechazado hoy el informe del IPC. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel acusó al IPC de publicar un «informe fabricado a medida para adaptarse a la campaña falsa de Hamas». El organismo del ejército israelí llamado Cogat (el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios), que es responsable de gestionar el cruce a Gaza, calificó el informe del IPC como un «informe falso y sesgado, basado en datos parciales originados por la organización terrorista Hamas». Entre otras críticas, Israel dice que el IPC «cambió su propio estándar global», reduciendo a la mitad el umbral de los que enfrentan hambruna del 30% al 15%, así como «ignorando totalmente su segundo criterio de tasa de mortalidad». El IPC rechazó las acusaciones y dijo que ha utilizado estándares establecidos desde hace mucho tiempo que se han utilizado anteriormente en situaciones similares. La acusación de Israel de que el IPC ha utilizado «datos de Hamas» parece hacer referencia a que algunos de los informes sobre la desnutrición en Gaza provienen del Ministerio de Salud dirigido por Hamas allí. Sin embargo, los datos del ministerio sobre muertes y lesiones se han considerado ampliamente confiables durante la guerra. Las respuestas al informe de las agencias de la ONU y los líderes internacionales han sido sólidas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que Israel, como potencia ocupante, «tiene obligaciones inequívocas en virtud del derecho internacional, incluido el deber de garantizar alimentos y suministros médicos a la población. No podemos permitir que esta situación continúe con impunidad». El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, dijo que la hambruna era el resultado directo de la «obstrucción sistemática» de Israel de la ayuda que ingresa a Gaza. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, dijo: «La negativa del gobierno israelí a permitir suficiente ayuda en Gaza ha causado esta catástrofe provocada por el hombre. Esto es un ultraje moral». El viernes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que era «un crimen de guerra utilizar el hambre como método de guerra, y las muertes resultantes también pueden equivaler al crimen de guerra de matar deliberadamente». Invasión de la ciudad de Gaza