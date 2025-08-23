Máximo líder de RPDC supervisa ensayo de lanzamiento de nuevos misiles de defensa aérea

Pyongyang, 24 ago (Xinhua) — La República Popular Democrática de Corea (RPDC) realizó el sábado el ensayo de lanzamiento de dos tipos mejorados de nuevos misiles de defensa aérea con el fin de examinar sus capacidades de combate, y Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de Asuntos de Estado de la RPDC, supervisó el evento, informó hoy domingo la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Los nuevos sistemas de misiles de defensa aérea demostraron una capacidad de combate superior de respuesta rápida a diversos objetivos aéreos, como drones de ataque y misiles de crucero.

Su funcionamiento y modos de reacción fueron descritos como innovadores, con una tecnología novedosa y distintiva, señaló la KCNA, citando una evaluación de los disparos de prueba realizados por la Administración de Misiles del país.

La evaluación concluyó que las características tecnológicas de los nuevos proyectiles son muy adecuadas para destruir diversos objetivos aéreos, agregó la KCNA.