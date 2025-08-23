Muere un piloto ucraniano en accidente de un MiG-29

Kiev, 23 ago (Xinhua) — Un avión de combate ucraniano MiG-29 se estrelló durante la noche del viernes al sábado, causando la muerte del piloto, informó la Fuerza Aérea de Ucrania en un comunicado.

El avión se estrelló mientras se aproximaba para aterrizar tras una misión de combate, según el comunicado publicado en Facebook. La causa del accidente está bajo investigación.

El incidente se produce tras la pérdida de un avión de combate Mirage-2000 el mes pasado, cuando el piloto se eyectó sin problemas.