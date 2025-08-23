Oposición a reforma constitucional en El Salvador

San Salvador, 23 ago (Prensa Latina) La persistencia de los opositores a la reforma de la Constitución de 1983 para permitir la reelección presidencial indefinida, marca hoy la semana en El Salvador.

Al menos tres demandas presentaron ante la sala de lo Constitucional contra la ley aprobada el 31 de julio por la Asamblea Legislativa dominada por el partido en el Gobierno, Nuevas Ideas, entre otras razones expuestas por la falta de consulta con la población.

Entre los que se oponen a la iniciativa está el Movimiento de Izquierda Salvadoreño (MIS) y la diputada Claudia Ortíz.

Según Walter Raudales, quien preside el MIS, con estas apelaciones ponen a prueba el sistema judicial, ya que esperan que la Sala de lo Constitucional haga un estudio profundo de los argumentos. Desde su aprobación, el paquete de modificaciones es blanco de críticas de amplios sectores de la sociedad, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y la Iglesia Católica.

Opiniones de expertos y analistas locales indican que es difícil que estas iniciativas prosperen, pues el gobierno controla todos los poderes del Estado.

Mientras se mantienen las críticas y expectativas por el desempeño de la recién nombrada ministra de Educación, la capitana y doctora en Medicina, Karla Trigueiros, que según denuncias es un intento de militarizar la educación en el país.

El lunes la titular fue noticia cuando envió memorándum sobre las medidas disciplinarias obligatorias que los estudiantes deberán cumplir, entre ellas que al ingresar realicen un saludo respetuoso.

En sus primeros días como ministra, Trigueros realizó giras por escuelas públicas del área metropolitana, paracentral y el oriente del país, mientras vestía su uniforme militar.

Según el secretario general del Frente Farabundo Martí, Manuel Flores, los militares “no están para educar”, sino para defender la soberanía.

Asimismo fue noticia la oposición del Colegio Médico Salvadoreño a la creación de la Red Nacional de Hospitales, una ley que permitirá, según el gobierno, alcanzar una salud más acorde a las necesidades de la población.

Según el presidente de esa entidad, doctor Iván Solano Leiva, este tipo de política siempre lleva un componente político y fue aprobada sin ningún tipo de consulta con el gremio médico.

El directivo examinó diferentes artículos de la ley e incluso, sostuvo, algunos enunciados abren un puente a la corrupción.