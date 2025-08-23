Población en capital de Guatemala crecerá 43,5 por ciento hacia 2050

Ciudad de Guatemala, 23 ago (Prensa Latina) El departamento de Guatemala, capital del país, constituye hoy el principal destino de migración interna, por lo cual las estimaciones indican que su cifra de habitantes crecerá 43,5 por ciento hacia 2050.

Cuatro de cada 10 de quienes deciden mudarse dentro de este territorio eligen la urbe, según datos recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), citados por el diario local Prensa Libre.

En este contexto, advirtieron analistas, se vuelve urgente una planificación municipal basada en estadísticas demográficas reales y que responda a características y necesidades específicas.

El reto para las autoridades de cada demarcación es garantizar que los servicios básicos crezcan al mismo ritmo que la población, reflexionaron.

Actualmente, el departamento de Guatemala tiene más de tres millones de habitantes, de acuerdo con el Censo 2018, y la proyección realizada planteó que para 2050 el número se acercará a los 4,5 millones.

El informe de la Unfpa titulado Una población en transformación: retos y oportunidades para el desarrollo expuso que Petén es un destino frecuente para personas nacidas en Izabal y Alta Verapaz.

Por otra parte, Quetzaltenango (segunda ciudad más importante de la tierra del quetzal) lo es para quienes nacen en Totonicapán.

Alta Verapaz y Huehuetenango figuran entre los de mayor migración hacia otros países y departamentos, pero también registran altas tasas de natalidad.

Por ello, los cálculos de Unfpa revelaron que sus poblaciones aumentarán hacia 2050 hasta en 89,2 por ciento y 85,8, respectivamente.

Hace siete años Alta Verapaz registró un millón 215 mil habitantes, mientras que Huehuetenango alcanzó millón 170 mil 669.

Además, los departamentos de Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Totonicapán presentan una tasa global de fecundidad igual o mayor a tres hijos por mujer.

El último censo de 2018 arrojó una población chapina de 16 millones 346 mil 950.

Entre 1995 y el pasado año experimentó un incremento del 73 por ciento, de 10,3 a 17,8 millones de personas, destacó el el Instituto Nacional de Estadística.