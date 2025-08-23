Presidente surcoreano visita Japón para tratar relaciones bilaterales

Tokio, 23 ago (Xinhua) — El presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, visitó hoy sábado Japón y se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, informó la cadena pública japonesa NHK.

Los dos líderes acordaron avanzar de manera constante en las relaciones bilaterales, incluyendo el reforzamiento de la comunicación estratégica en el ámbito de la seguridad, la ampliación de la cooperación en sectores emergentes como la energía de hidrógeno y la inteligencia artificial, y la creación de un marco intergubernamental para debatir desafíos comunes como la revitalización regional, el envejecimiento de la población y la prevención de desastres.

También se comprometieron a ampliar el programa de visas de trabajo y vacaciones para promover los intercambios entre los pueblos de ambos países.

Esta es la primera visita de Lee a Japón desde que asumió la presidencia de la República de Corea en junio. Está previsto que el domingo salga de Japón hacia Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump.