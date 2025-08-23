Presos amotinados en Guatemala liberan a sus rehenes, inforrma el Gobierno

Guatemala, 23 ago (Sputnik).- El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó este sábado que los presos amotinados desde el viernes en dos cárceles del país liberaron a las 13 personas que mantenían como rehenes para presionar a las autoridades.

«Los rehenes fueron liberados esta madrugada. El Estado no cedió ante estos criminales», informó el titular de esa cartera, Francisco Jiménez, en un breve reporte en su perfil en la red social X.

El Ministerio comunicó que de los secuestrados, agentes penitenciarios y personal civil, seis son del penal de El Boquerón, a unos 65 kilómetros al este de la capital, y siete del de Fraijanes, en los suburbios de la ciudad.

Jiménez afirmó el viernes que los secuestros eran intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes, trasladados desde el pasado 31 de julio a una prisión de máxima seguridad y privados de los privilegios que disfrutaban antes.

«Los líderes de las pandillas no se van a trasladar, permanecerán en (en el penal) Renovación 1 y seguirán sin ninguna capacidad de dirigir sus estructuras criminales», subrayó Jiménez.

La cárcel fue construida en el surcentral departamento de Escuintla e inaugurado el 24 de noviembre del 2024 con fuertes medidas de seguridad para transformar el sistema penitenciario de Guatemala y poner fin a la corrupción, violencia, descontrol y privilegios a cabecillas de los grupos criminales, de acuerdo con las autoridades.

El Ministerio de Gobernación informó que las investigaciones preliminares confirman que los autores de los motines en las cárceles son miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), los dos mayores grupos criminales que operan en Guatemala. (Sputnik).