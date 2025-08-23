RPDC dice que ejército surcoreano hizo «grave provocación»

Pyongyang/Seúl, 23 ago (Xinhua) — El Ejército surcoreano llevó a cabo el martes una «grave provocación», disparando más de 10 tiros de advertencia contra soldados de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), informó hoy sábado la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

En ese momento, los soldados de la RPDC trabajaban en la construcción de una barrera permanente cerca de la frontera sur, indicó la KCNA, citando a un alto oficial militar.

La provocación es un «grave preludio que inevitablemente conduciría a una fase incontrolable de la situación en la zona fronteriza sur, donde un gran número de fuerzas se encuentran estacionadas en confrontación, y el Ejército de la RPDC está monitoreando la situación actual», declaró Ko Jong Chol, vicejefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea, en un comunicado de prensa emitido el viernes.

Actualmente, el Ejército de la RPDC está llevando a cabo un proyecto de barrera para bloquear permanentemente la frontera sur con la República de Corea como parte de las labores habituales de refuerzo fronterizo, según el comunicado.

La separación completa del territorio es «un compromiso para eliminar el factor de tensión creciente en la zona fronteriza sur, de gran importancia militar, y asegurar un entorno estable», lo cual no representa una amenaza para nadie, afirmó.

Para evitar malentendidos y conflictos fortuitos, el Ejército de la RPDC ya había informado a las fuerzas estadounidenses sobre el proyecto de la barrera el 25 de junio y el 18 de julio, añadió el comunicado.

Las fuerzas estadounidenses aceptaron esto como una medida sincera de distensión y confirmaron que el proyecto, a cargo del personal de la RPDC, se está llevando a cabo dentro del territorio soberano de ese país asiático, añadió.

«Si persiste el acto de restringir u obstruir el proyecto, sin relación con el carácter militar, nuestro ejército lo considerará una provocación militar deliberada y tomará las contramedidas correspondientes», declaró Ko en el comunicado.

En respuesta, el Estado Mayor Conjunto de la República de Corea declaró el sábado que algunas tropas de la RPDC habían cruzado la línea de demarcación militar mientras trabajaban dentro de la zona desmilitarizada alrededor de las 15:00 hora local (06:00 GMT) del martes.

El Estado Mayor Conjunto indicó que las fuerzas surcoreanas realizaron disparos de advertencia y que los soldados de la RPDC se desplazaron posteriormente al norte de la línea de demarcación militar. El Ejército surcoreano sigue de cerca los movimientos de las fuerzas de la RPDC, añadió.