Sube a 281 el número de muertos por hambre en Gaza, según autoridades sanitarias

El Cairo, 23 ago (Sputnik).- El balance de víctimas mortales por desnutrición en la Franja de Gaza subió a 281, entre ellos 114 menores, informó este sábado el Ministerio de Salud del enclave.

«El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza registró en las últimas 24 horas ocho muertes por hambruna y malnutrición, incluidos dos menores. De este modo, el número total de fallecidos por hambruna se elevó a 281, incluidos 114 niños», señala el comunicado del ente.

A principios de agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, alertó que el rechazo de Israel a suministrar la cantidad de alimentos suficiente a los civiles en Gaza podría constituir un crimen de lesa humanidad.

Subrayó que Israel continúa restringiendo severamente la llegada de la ayuda humanitaria al enclave, y la cantidad permitida está muy por debajo de lo que se necesita.

Casi dos años de continuos ataques de Israel en Gaza han dejado más de 62.200 palestinos muertos y más de 157.300 heridos.

Desde la ONU califican la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Las hostilidades se desataron tras un ataque relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, en su mayoría civiles.

De los 251 israelíes secuestrados en aquella fecha, 49 permanecen como rehenes o víctimas no recuperadas en Gaza, incluyendo 27 que han sido declarados muertos por el ejército.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)