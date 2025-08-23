Venezuela inicia proceso voluntario de alistamiento militar en rechazo a las agresiones imperiales

Caracas, 23 Ago (Sputnik).- En Venezuela ha comenzado una Gran Jornada de Alistamiento ante las crecientes presiones por parte de Estados Unidos, declaró este sábado el presidente del país, Nicolás Maduro.

«¡Pueblo de Venezuela! Como comandante en jefe de la FANB, convoco a la Gran Jornada de Alistamiento, en las Plazas Bolívar y Unidades Militares cercanas a tu comunidad, sábado 23 y domingo 24 de agosto, vamos a enlistarnos para estar en la primera fila de la defensa de la soberanía y la paz nacional», escribió el mandatario en su canal de Telegram, acompañando un video con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

«Nunca más la bota de imperio alguno mancillará este suelo. No hay aire, mar o tierra a donde no llega la Milicia Nacional Bolivariana. Demos un paso al frente y cuidemos lo que es nuestro», se señala en el video.

Respuesta a una amenaza

Maduro anunció una Gran Jornada de Alistamiento en medio de una creciente escalada con Estados Unidos, debido al despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de este país en el sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. «Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas», sostuvo este martes.

Las acciones de Washington fueron rechazadas categóricamente por el gabinete del mandatario, que las consideró una agresión subrepticia que no se corresponde con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la justicia estadounidense. «El planeta entero sabe que el verdadero cártel está en el norte», afirmó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

«Un zarpazo terrorista militar»

Maduro acusó este viernes a las autoridades del país norteamericano de intentar provocar un cambio de régimen. «Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal«, indicó el mandatario.

La jornada anterior, la Asamblea Nacional aprobó la decisión de proteger la soberanía y la paz en el país ante la creciente presión externa. «Ratificamos la decisión de defender la soberanía de Venezuela. Para defender la paz y el derecho que tiene nuestro pueblo a vivir soberano, y sobre todo para defender la paz que se merece nuestra gente y la generación que viene», afirmó el presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez. (Sputnik)