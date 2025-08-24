Beijing impulsará investigación y exhibiciones tecnológicas de reliquias

Beijing, 25 ago (Xinhua) — La ciudad de Beijing, la capital china, tiene como objetivo mejorar significativamente para 2035 la investigación y la exhibición pública de alta tecnología de sus reliquias culturales, de acuerdo con un plan municipal publicado recientemente.

El Buró Municipal de Patrimonio Cultural de Beijing informó que priorizará la aplicación de tecnología de vanguardia, como la inteligencia artificial (IA), los macrodatos y la realidad virtual (RV), en museos y sitios de patrimonio.

Las iniciativas clave incluyen la creación de una base de datos digital integral de todas las reliquias inmuebles, utilizando datos de estudios nacionales en curso y anteriores. También se desarrollarán nuevos materiales y técnicas para preservar las estructuras de madera antiguas.

Las exhibiciones de los museos experimentarán grandes actualizaciones. El plan exige el uso de RV, realidad aumentada y pantallas de alta resolución para hacer las visitas más interactivas y atractivas para el público. Tecnologías como el internet de las cosas y la IA también fortalecerán la seguridad de los artefactos y la gestión del almacenamiento.

Con el fin de apoyar estos objetivos, Beijing alentará a las universidades a ofrecer programas interdisciplinarios centrados en la tecnología del patrimonio cultural. El plan también incluye mejorar los incentivos para convertir la investigación en aplicaciones prácticas.