China y EEUU pueden complementarse bien en agricultura, dice embajador chino

Washington, 24 ago (Xinhua) — El embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, dijo recientemente que como los productores y consumidores agrícolas más importantes del mundo, China y Estados Unidos tienen sus propias fortalezas en agricultura y pueden complementarse bien entre sí.

«China y Estados Unidos juntos producen cerca del 40 por ciento de los alimentos del mundo y consumen una cuarta parte del total. China tiene ventaja comparativa en productos agrícolas de trabajo intensivo, mientras que Estados Unidos se especializa en materias primas agrícolas de uso intensivo de la tierra mediante la producción mecanizada y a gran escala», dijo Xie en una recepción de desayuno de socios de la industria de la soja entre Estados Unidos y China, celebrada en Washington D.C.

Este evento fue organizado en conjunto por el Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos y la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Productos Alimenticios, Productos Nativos y Productos Animales Derivados, con la participación de asociaciones industriales, empresas agrícolas y expertos de ambos países.

«Los intercambios y cooperación agrícolas no sólo han ofrecido más opciones a los consumidores de nuestros dos países, sino que también llevan más dinero a los bolsillos de los agricultores estadounidenses», dijo Xie.

«Han inyectado ímpetu a la transformación y modernización agrícolas en China y Estados Unidos, y abierto un nuevo camino para garantizar la seguridad alimentaria mundial», agregó Xie.

El embajador chino argumentó que la agricultura no debe ser politizada y que los «agricultores no deben pagar el costo de la guerra comercial».

«Restringir la compra de tierras agrícolas a los ciudadanos y empresas chinos simplemente es una acción de manipulación política con el pretexto de la seguridad nacional. Es totalmente infundado y está destinado a secuestrar la cooperación agrícola entre China y Estados Unidos para la propia agenda de unos cuantos individuos», afirmó Xie.

«China está dispuesta a trabajar con la parte estadounidense para implementar los importantes entendimientos comunes de los dos líderes, hacer un buen uso del mecanismo de consulta económica y comercial, crear consenso, aclarar los malentendidos y fortalecer la cooperación, con el fin de compartir conjuntamente los dividendos del desarrollo y volver a la vía correcta de la cooperación de ganancia compartida», dijo Xie.

Las asociaciones industriales y las empresas en ambos países sirven como puente y tienen una misión especial, además, necesitan seguir desempeñando un papel constructivo, señaló Xie. «Espero que más amigos se integren y que juntos seamos ‘agricultores’ que trabajen arduamente para desarrollar una relación China-EEUU estable, sólida y sostenible», indicó.

«Necesitamos mantener alejadas a las ‘plagas’ de la cooperación agrícola bilateral y expresar un rotundo no a cualquier intento de politizar las cuestiones comerciales y económicas en nombre de la seguridad nacional», afirmó Xie.

«También debemos sembrar más ‘semillas’, trabajar estrechamente en comercio, industria, empresas e investigación, y esforzarnos por el logro de más resultados en el restablecimiento de los mecanismos de diálogo y cooperación en el área agrícola», añadió Xie.