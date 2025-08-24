Moscú, 24 ago (Sputnik).- La defensora del pueblo rusa, Tatiana Moskalkova, declaró que continuará trabajando para devolver a Rusia a los habitantes de la región de Kursk que siguen retenidos en Ucrania.

Este domingo el Ministerio de Defensa ruso informó del regreso de 146 militares rusos y ocho habitantes de la región de Kursk del territorio controlado por Kiev.

«Por mi parte continuaré trabajando para devolver a sus hogares a los residentes de Kursk que por ahora quedan en Ucrania», publicó Moskalkova en su canal de Telegram.

La defensora del pueblo añadió que los ocho residentes de Kursk fueron devueltos gracias a ayuda de la Presidencia rusa, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el Servicio de Seguridad de Rusia.

El 6 de agosto de 2024 las tropas ucranianas iniciaron una incursión armada en la provincia de Kursk y ocuparon varias áreas, lo que provocó el desplazamiento de más de 100.000 civiles y obligó a declarar en la región una situación de emergencia de nivel federal.

El presidente ruso, Vladímir Putin, prometió «una digna respuesta» a la provocación de Kiev, al que acusó de disparar indiscriminadamente contra instalaciones civiles, y reafirmó que Rusia logrará todos los objetivos de su operación militar especial en Ucrania.

El pasado 26 de abril, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, dio por finalizada la operación para expulsar a las tropas ucranianas de la región de Kursk. En su informe al presidente Putin, el alto cargo militar destacó la ayuda de Corea del Norte en la recuperación de las áreas ocupadas en la provincia de Kursk.

El Ejército ucraniano sufrió más de 75.000 bajas en la región de Kursk.

Jueces de instrucción militares del Comité de Investigación de Rusia se encargan actualmente de documentar e investigar los delitos que militares ucranianos y mercenarios extranjeros cometieron durante la invasión de Kursk. El presidente Putin instó a identificar y enjuiciar a todos los responsables. (Sputnik)