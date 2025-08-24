EEUU considera imposible que el conflicto en Ucrania se solucione al instante

Washington, 24 ago (Sputnik).- EEUU no cree la paz en Ucrania pueda alcanzarse al instante, pero el conflicto podría solucionarse en unos seis meses, declaró el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance.

«No pienso que eso suceda al instante. Creo que seguiremos avanzando», afirmó Vance en una entrevista al canal de televisión NBC.

El político comentó que EEUU espera que la solución pacífica se alcance en un plazo de tres o seis meses.

EEUU participa con buena fe en el proceso diplomático tratando de llevar las negociaciones con ambas partes lo más activamente posible, añadió el vice presidente.

Vance agregó que Rusia ha hecho concesiones considerables y rechaza la idea de que que el presidente ruso, Vladímir Putin, trate de engañar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en cuanto a sus aspiraciones de paz.

El 15 de agosto Vladímir Putin y Donald Trump debatieron en Alaska las vías para resolver el conflicto ucraniano, calificando positivamente el encuentro. Putin afirmó que es posible lograr la conclusión del conflicto y destacó el interés de Rusia en un acuerdo de carácter duradero.

Trump, por su parte, declaró haber acordado «muchos puntos» con Putin, aunque reconoció que aún existen temas sin acuerdo. Ese mismo día, en una entrevista posterior con la cadena de televisión Fox News, indicó que la posibilidad de un acuerdo depende ahora del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

Tras la reunión con Putin, Trump se reunió el lunes en Washington con Zelenski y líderes europeos, tras lo cual anunció que Francia, Alemania y el Reino Unido desean desplegar tropas en Ucrania, pero subrayó que durante su presidencia no habrá tropas estadounidenses en ese país.

El Ministerio de Exteriores de Rusia declaró antes que cualquier escenario del despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania es categóricamente inaceptable para Moscú y conlleva el riesgo de una drástica escalada. (Sputnik)