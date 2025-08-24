Israel ataca capital de Yemen y sus cercanías

El Cairo, 24 ago (Sputnik).- Israel atacó Saná, la capital de Yemen, y su cercanía, declaró a Sputnik una fuente yemení.

«Se oyen explosiones en Saná y su cercanía por los ataques aéreos israelíes», reveló la fuente.

Según la fuente, entre los blancos figuraban un campamento militar cerca del palacio presidencial en Saná, una central de energía y una estación que pertenece a una empresa petrolífera.

La cadena de televisión Al Masirah informó que dos personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas según los datos preliminares en el ataque contra la estación de la empresa petrolífera.

A su vez el director adjunto de la Autoridad de Medios de Ansar Alá, Nasruddin Amer, afirmó que la defensa aérea del movimiento consiguió «prevenir la mayor parte de la agresión sionista, imponer confrontación a varias de sus unidades y hacerlas irse».

El viernes el movimiento Ansar Alá (milicia hutí) que controla el norte de Yemen y cuenta con el apoyo de Irán declaró haber atacado el aeropuerto israelí de Ben Gurión y dos objetivos en Tel Aviv y Ascalón.

Los vídeos muestran una explosión masiva en Saná, tras ataques aéreos israelíes contra una zona cerca del palacio presidencial y bases de misiles. pic.twitter.com/Igl8xzZllb — Revista militar iraní (@iranmilitary_es) August 24, 2025

Desde hace más de nueve años, en Yemen no cesa el conflicto entre el Gobierno reconocido internacionalmente y el movimiento Ansar Alá. La guerra trajo consecuencias catastróficas: la ONU afirma que se trata de una de las crisis humanitarias más graves del mundo.

Desde septiembre de 2014, Ansar Alá controla la mayoría de las provincias en el centro y norte de Yemen, incluida la capital del país, Saná. En respuesta, una coalición internacional liderada por Arabia Saudí lanzó en 2015 una operación militar en apoyo a las fuerzas gubernamentales para recuperar los territorios perdidos.

Según los datos correspondientes al fin de 2021, el conflicto ya dejó 377.000 muertos y causó a la economía de Yemen daños por 126.000 millones de dólares. La ONU informó que cerca de un 80 por ciento de la población de país (unos 35 millones de personas) necesitan ayuda humanitaria. (Sputnik)