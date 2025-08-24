Los demócratas debemos unirnos para evitar el autoritarismo de cualquier tipo

Columna Poliédrica

Lo que estamos viviendo se comenzó a fraguar hace casi cuarenta años atrás. A quienes nos gusta la historia, inevitablemente, nos remonta a la Alemania de los años veinte del siglo pasado; no es que sean procesos iguales, pero sí existen similitudes y de ahí que, en no pocas ocasiones, hemos llamado la atención de que no se puede relativizar o subestimar lo que está pasando en el país.

El Partido Nacional Socialista Alemán, al inicio, no tenía ningún peso dentro de la sociedad alemana. Sus resultados electorales al inicio fueron limitados, sin embargo, con su beligerancia política y sus acciones de violencia en un contexto de creciente crisis económica, lograron posicionarse en el espectro político alemán; en otras palabras, no es nuevo esta forma de hacer política, el discurso despectivo, cargado de adjetivos ofensivos, busca polarizar a una sociedad que termina dando rienda suelta a esta forma de hacer política.

La situación con el tema de la seguridad favorece a los que abogan por el orden y la mano dura en la sociedad costarricense. La narrativa del gobierno, como dicen ahora los “expertos”, plantea que el Poder Judicial y el Poder Legislativo son débiles en contraste con lo que hace el Poder Ejecutivo; este contraste provoca que el ciudadano tienda a matricularse con el grupo de los fuertes, ya que nadie quiere estar en el grupo de los débiles.

Ante esta nueva realidad, hay personas que no han entendido que la forma de hacer política ha cambiado. Comprender esta nueva dinámica es fundamental para poder generar respuestas que neutralicen, por ejemplo, el discurso violento de aquellos que lo promueven; es decir, ante la postura de fuerza y del personaje fuerte, debe idearse un personaje también fuerte pero desde la civilidad y con un discurso potente que pueda convencer a los ciudadanos.

Se debe entender que no basta con diagnosticar la situación, es necesario pasar de las palabras a las acciones. El grupo que está alrededor del gobierno, ha venido indicando una serie de objetivos que pretenden de cara a las elecciones del 2026, siendo el más peligroso el que busca obtener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa; sin lugar a dudas, si lograran obtener esa mayoría, estaríamos en una nueva realidad política y entraríamos en la dinámica triste por la que han transitado muchos países de América Latina.

Los ciudadanos debemos abrir bien los ojos para cerrar, de una vez por todas, cualquier posibilidad que atente contra el régimen democrático costarricense. Es necesario la unión de los verdaderos demócratas para neutralizar esta tendencia autoritaria, ya que en estos casos, cuando ya se ha abierto la puerta al despotismo, después es muy difícil neutralizarlo; dicho de manera sencilla, lo que está en juego es la democracia costarricense y ante esta realidad, no solo es necesario adoptar todas las precauciones posibles, sino que no se pueden tener confianzas de que es imposible que suceda algo como lo que se pretende evitar.

Lo imposible no sucede hasta que sucede. Los costarricenses no podemos decir que no estamos advertidos, así que si lo imposible sucede, será por nuestra responsabilidad, o mejor dicho, por nuestra irresponsabilidad.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot