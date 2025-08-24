Más de 5.400 migrantes ilegales de Ucrania llegan a Rumanía desde enero de 2025

Chisinau, 24 ago (Sputnik).- Más de 5.400 ciudadanos de Ucrania alcanzaron ilegalmente el territorio rumano desde el inicio de 2025, informó este domingo el servicio de prensa de la policía fronteriza del país.

«Los guardias de las inspecciones territoriales de la policía fronteriza de Sighetu Marmatiei y Iasi, así como la guardia costera en los primeros siete meses de 2025 detectaron más de 5.400 ciudadanos ucranianos que cruzaron ilegalmente la frontera rumana», indica el comunicado del ente.

Se subraya que el índice bajó en comparación con ese mismo periodo del año pasado, cuando se registraron más de 7.680 inmigrantes ilegales.

Los ciudadanos de Ucrania que alcanzan Rumanía de esta manera gozan de un régimen jurídico especial, porque tienen el derecho a solicitar asilo.

La policía fronteriza destacó que muchos ucranianos tratan de entrar en el país a través de las montañas. Desde el inicio de 2025 los servicios de rescate tuvieron que prestar ayuda a 150 ciudadanos ucranianos que presentaban síntomas de agotamiento, padecían de frío o sufrieron accidentes.

Ucrania impuso la ley marcial y la movilización general después de que Rusia lanzara su operación especial militar especial en febrero de 2022. La ley prohíbe salir del país a los hombres ucranianos de 18 y 60 años. La evasión del servicio militar durante la movilización se penaliza con penas de hasta cinco años de prisión. (Sputnik)