México acoge primera reunión ministerial de América Latina y el Caribe de cara a la COP30

México, 25 ago (Sputnik).- México acogerá este lunes y el martes la primera Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional.

«La reunión busca consolidar posicionamientos en torno a los retos comunes que afrontan los países de la región ante la crisis climática y, a través de la acción climática conjunta, proteger y fortalecer el régimen climático bajo la CMNUCC [Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] y el Acuerdo de París», dice una nota de prensa publicada el domingo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

El evento, convocado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, en coordinación con la SRE y la próxima presidencia brasileña ante la COP30, se desarrollará en el Palacio Nacional y contará con la asistencia de 22 países representados por 18 autoridades ministeriales de las carteras de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Energía de América Latina y el Caribe.

También participarán en el encuentro la enviada especial de la COP30 para América Latina y el Caribe, Patricia Espinosa; la directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo Verde para Clima, Kristin Lang; el director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Carlos Manuel Rodríguez; y el gerente regional para México y Centroamérica del Banco de Desarrollo de América Latina, René Orellana, entre otros funcionarios de alto rango.

«A 10 años de la adopción del Acuerdo de París, la reunión representa una oportunidad única para evaluar el progreso y plantear una hoja de ruta para acelerar la acción climática con una impronta latinoamericana y caribeña: más cercana a la realidad de las personas y de las comunidades, enfocada en la erradicación de las desigualdades estructurales, y centrada en la implementación», destaca la SRE.

El encuentro permitirá «intercambiar opiniones y fortalecer el liderazgo regional» de cara a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la CMNUCC, que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre de 2025 en la ciudad de Belém, en Brasil. (Sputnik)