Taipei, 24 ago (Xinhua) — El fracaso de una votación revocatoria contra legisladores de la oposición en Taiwán el sábado, junto con otra similar que fracasó el mes pasado, es una muestra de insatisfacción pública generalizada con el Partido Progresista Democrático (PPD).

Los resultados han reflejado el sentimiento público más reciente en Taiwán: un fuerte rechazo a las políticas del PPD de dedicarse a maniobras políticas e ignorar el bienestar de la población, así como sus intentos de buscar la «independencia de Taiwán», dijeron los observadores, que calificaron al resultado como un fracaso total para el partido.

El mensaje es claro: la sociedad taiwanesa está pidiendo esfuerzos para priorizar el bienestar y la calidad de vida del público y fortalecer los intercambios y la cooperación entre ambos lados del estrecho.

La votación revocatoria del sábado contra legisladores del partido Kuomintang (KMT) Chino tuvo lugar unas semanas después de la primera vuelta del 26 de julio, dirigida contra 24 legisladores del KMT y el alcalde suspendido de Hsinchu, donde ninguna de las propuestas recibió más votos a favor que en contra.

El United Daily News calificó a las dos rondas fallidas de campañas de destitución del PPD como «una moción de censura» en las luchas políticas internas bajo el líder taiwanés Lai Ching-te. «La aversión del electorado ha alcanzado nuevas alturas», escribió.

Zheng Zhenqing, subdirector del Instituto de Estudios de Taiwán en la Universidad de Tsinghua en Beijing, dijo que las campañas de destitución emprendidas por Lai fueron ofensivas políticas indiscriminadas y, como tales, no lograron obtener apoyo entre los residentes de Taiwán.

Zheng añadió que la retórica de Lai durante las campañas fue vista ampliamente como una forma de fomentar el odio, alentar la secesión y reprimir a los disidentes.

Bao Chengke, investigador de un instituto de estudios de Asia Oriental en Shanghai, opinó que el aplastante fracaso de las autoridades del PPD en la votación revocatoria del sábado refleja una liberación de los agravios públicos acumulados durante la primera ronda de la campaña revocatoria.

Shan Hou-zhi, figura destacada de los medios de comunicación en Taiwán, señaló que la narrativa de Lai, de confrontar a la parte continental en defensa de Taiwán, ha adquirido un tono negativo tras las campañas de destitución. El PPD y Lai se han convertido en el símbolo de quienes no coinciden con la opinión pública general.

El PPD sigue exagerando la supuesta amenaza y la infiltración desde la parte continental, pero su gobernanza ha sido caótica, dijo Zheng.

«Además de la politización judicial y los casos de malversación y corrupción, esto ha dejado a la mayoría de la población con un sentimiento de alienación por su línea de confrontación con la parte continental, que es ampliamente vista como impulsada puramente por una ideología secesionista», añadió.

En su editorial del domingo, el China Times advirtió que si Lai y el PPD continúan atrincherándose y empujando a Taiwán hacia el odio y la confrontación, ignorando la opinión pública y negándose a ajustar sus políticas energéticas y estrategias entre ambos lados del estrecho, los aplastantes fracasos en las campañas de destitución sólo serán un preludio de un mayor rechazo público.

La opinión pública es clara: la gente rechaza las maniobras políticas enmarcadas como «enfrentar a la parte continental para defender a Taiwan» y, en cambio, espera que las autoridades se centren en el crecimiento económico, la calidad de vida y las relaciones entre ambos lados del Estrecho, dijo Bao.

«Esperan más intercambios y cooperación a través del estrecho de Taiwán, buscan el desarrollo pacífico y aspiran a tener vidas estables y prósperas», añadió.

Si las autoridades del PPD siguen ignorando las demandas de los taiwaneses y persiguen el separatismo, advirtió, enfrentarán más oleadas de oposición pública y podrían acelerar su caída política.