Rescatan a 236 migrantes cerca de Canarias en la madrugada del domingo

Madrid, 24 ago (Sputnik).- Casi 240 migrantes irregulares de origen subsahariano fueron rescatados este domingo cerca de las islas Canarias, informó el diario local Canarias7 que cita a la Sociedad de Salvamento Marítimo de España.

El sábado, un buque alertó de la presencia de un cayuco parado al costado y con numerosas personas a unas 232 millas al sur de la isla de Gran Canaria.

«El centro de Salvamento Marítimo en Las Palamas procedió a movilizar a la guardamar Urania que a las 2.15 horas de este domingo rescató a las 236 personas a bordo del cayuco, subsaharianos, con varones mujeres y niños», publicó el periódico.

Todos los rescatados están siendo trasladados al puerto de Arguineguín, donde se prevé su llegada sobre las 15:15 horas.

Un total de 46.843 migrantes irregulares llegaron a Canarias por vía marítima en 2024, un 17,4 por ciento más que en el mismo período de 2023, según los datos del Ministerio del Interior.

Este flujo se ralentizó más de un 29 por ciento en 2025, con 22.040 llegadas entre el 1 de enero y el 15 de agosto frente a las 31.155 en el mismo período de 2024.

La ruta migratoria de Canarias se considera la más mortal del mundo.

En 2024, al menos 1.062 migrantes fallecieron o desaparecieron en el intento de alcanzar las costas canarias desde África Occidental, según los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El número fue superior a los 959 casos registrados en 2023 y 559 en 2022.

En lo que va de 2025, 208 migrantes más han desaparecido en esta ruta. (Sputnik)