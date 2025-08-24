Resultados y posiciones de la Bundesliga

|Viernes 22 de agosto de 2025:
|Bayern Múnich
|–
|Leipzig
|6
|–
|0
|Sábado 23 de agosto de 2025:
|Bayer Leverkusen
|–
|Hoffenheim
|1
|–
|2
|Eintracht Frankfurt
|–
|Werder Bremen
|4
|–
|1
|Freiburg
|–
|Augsburgo
|1
|–
|3
|Union Berlin
|–
|Stuttgart
|2
|–
|1
|Heidenheim
|–
|Wolfsburgo
|1
|–
|3
|San Pauli
|–
|Borussia Dortmund
|3
|–
|3
|Domingo 24 de agosto de 2025:
|Mainz
|–
|Colonia
|0
|–
|1
|Bor. Mönchengladbach
|–
|Hamburgo
|0
|–
|0
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Bayern Múnich
|1
|1
|0
|0
|6-0
|3
|2.
|Eintracht Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|3.
|Augsburgo
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3.
|Wolfsburgo
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|5.
|Hoffenheim
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5.
|Union Berlin
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7.
|Colonia
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8.
|San Pauli
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|8.
|Borussia Dortmund
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|10.
|Bor. Mönchengladbach
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10.
|Hamburgo
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12.
|Bayer Leverkusen
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12.
|Stuttgart
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14.
|Mainz
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15.
|Freiburg
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15.
|Heidenheim
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|17.
|Werder Bremen
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|18.
|Leipzig
|1
|0
|0
|1
|0-6
|0