Resultados y posiciones de la Bundesliga

Viernes 22 de agosto de 2025:
Bayern Múnich Leipzig 6 0
Sábado 23 de agosto de 2025:
Bayer Leverkusen Hoffenheim 1 2
Eintracht Frankfurt Werder Bremen 4 1
Freiburg Augsburgo 1 3
Union Berlin Stuttgart 2 1
Heidenheim Wolfsburgo 1 3
San Pauli Borussia Dortmund 3 3
Domingo 24 de agosto de 2025:
Mainz Colonia 0 1
Bor. Mönchengladbach Hamburgo 0 0
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Bayern Múnich 1 1 0 0 6-0 3
2. Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 4-1 3
3. Augsburgo 1 1 0 0 3-1 3
3. Wolfsburgo 1 1 0 0 3-1 3
5. Hoffenheim 1 1 0 0 2-1 3
5. Union Berlin 1 1 0 0 2-1 3
7. Colonia 1 1 0 0 1-0 3
8. San Pauli 1 0 1 0 3-3 1
8. Borussia Dortmund 1 0 1 0 3-3 1
10. Bor. Mönchengladbach 1 0 1 0 0-0 1
10. Hamburgo 1 0 1 0 0-0 1
12. Bayer Leverkusen 1 0 0 1 1-2 0
12. Stuttgart 1 0 0 1 1-2 0
14. Mainz 1 0 0 1 0-1 0
15. Freiburg 1 0 0 1 1-3 0
15. Heidenheim 1 0 0 1 1-3 0
17. Werder Bremen 1 0 0 1 1-4 0
18. Leipzig 1 0 0 1 0-6 0

