Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

|Viernes 22 de agosto de 2025:
|Betis
|–
|Alavés
|1
|–
|0
|Sábado 23 de agosto de 2025:
|RCD Mallorca
|–
|Celta de Vigo
|1
|–
|1
|Atlético de Madrid
|–
|Elche
|1
|–
|1
|Levante
|–
|Barcelona
|2
|–
|3
|Domingo 24 de agosto de 2025:
|Osasuna
|–
|Valencia
|1
|–
|0
|Villarreal
|–
|Girona
|5
|–
|0
|Real Sociedad
|–
|Espanyol
|2
|–
|2
|Real Oviedo
|–
|Real Madrid
|0
|–
|3
|Lunes 25 de agosto de 2025:
|Athletic de Bilbao
|–
|Rayo Vallecano
|17:30
|Sevilla
|–
|Getafe
|19:30
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Villarreal
|2
|2
|0
|0
|7-0
|6
|2.
|Barcelona
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|3.
|Real Madrid
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4.
|Espanyol
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|5.
|Betis
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6.
|Rayo Vallecano
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|7.
|Getafe
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8.
|Athletic de Bilbao
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|9.
|Alavés
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|10.
|Osasuna
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|11.
|Real Sociedad
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|12.
|Elche
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|13.
|Celta de Vigo
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|14.
|RCD Mallorca
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|15.
|Atlético de Madrid
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16.
|Valencia
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|17.
|Sevilla
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|18.
|Levante
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|19.
|Real Oviedo
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|20.
|Girona
|2
|0
|0
|2
|1-8
|0