Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

Viernes 22 de agosto de 2025:
Betis Alavés 1 0
Sábado 23 de agosto de 2025:
RCD Mallorca Celta de Vigo 1 1
Atlético de Madrid Elche 1 1
Levante Barcelona 2 3
Domingo 24 de agosto de 2025:
Osasuna Valencia 1 0
Villarreal Girona 5 0
Real Sociedad Espanyol 2 2
Real Oviedo Real Madrid 0 3
Lunes 25 de agosto de 2025:
Athletic de Bilbao Rayo Vallecano 17:30
Sevilla Getafe 19:30
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Villarreal 2 2 0 0 7-0 6
2. Barcelona 2 2 0 0 6-2 6
3. Real Madrid 2 2 0 0 4-0 6
4. Espanyol 2 1 1 0 4-3 4
5. Betis 2 1 1 0 2-1 4
6. Rayo Vallecano 1 1 0 0 3-1 3
7. Getafe 1 1 0 0 2-0 3
8. Athletic de Bilbao 1 1 0 0 3-2 3
9. Alavés 2 1 0 1 2-2 3
10. Osasuna 2 1 0 1 1-1 3
11. Real Sociedad 2 0 2 0 3-3 2
12. Elche 2 0 2 0 2-2 2
13. Celta de Vigo 2 0 1 1 1-3 1
14. RCD Mallorca 2 0 1 1 1-4 1
15. Atlético de Madrid 2 0 1 1 2-3 1
16. Valencia 2 0 1 1 1-2 1
17. Sevilla 1 0 0 1 2-3 0
18. Levante 2 0 0 2 3-5 0
19. Real Oviedo 2 0 0 2 0-5 0
20. Girona 2 0 0 2 1-8 0

