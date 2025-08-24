Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

|Viernes 22 de agosto de 2025:
|Paris Saint Germain
|–
|Angers
|1
|–
|0
|Sábado 23 de agosto de 2025:
|Olympique de Marsellla
|–
|Lyon
|5
|–
|2
|Niza
|–
|Niza
|3
|–
|1
|Olympique de Lyon
|–
|Metz
|3
|–
|0
|Domingo 24 de agosto de 2025:
|Lorient
|–
|Stade Rennes
|4
|–
|0
|Stade Brestois
|–
|Lens
|1
|–
|2
|Toulouse
|–
|Stade Brest
|2
|–
|0
|Racing Estrasburgo
|–
|Nantes
|1
|–
|0
|Lille
|–
|Mónaco
|18:45
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Olympique de Lyon
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2.
|Toulouse
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|3.
|Racing Estrasburgo
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|3.
|Paris Saint Germain
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|5.
|Lorient
|2
|1
|0
|1
|4-1
|3
|6.
|Olympique de Marsellla
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|7.
|Mónaco
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|8.
|Niza
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|9.
|Lens
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|10.
|Angers
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|11.
|Auxerre
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|12.
|Stade Rennes
|2
|1
|0
|1
|1-4
|3
|13.
|Lille
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|14.
|Stade Brest
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|15.
|Nantes
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|16.
|Le Havre
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|17.
|París FC
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|18.
|Metz
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0