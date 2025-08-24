Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

Por
-
0
0
Viernes 22 de agosto de 2025:
Paris Saint Germain Angers 1 0
Sábado 23 de agosto de 2025:
Olympique de Marsellla Lyon 5 2
Niza Niza 3 1
Olympique de Lyon Metz 3 0
Domingo 24 de agosto de 2025:
Lorient Stade Rennes 4 0
Stade Brestois Lens 1 2
Toulouse Stade Brest 2 0
Racing Estrasburgo Nantes 1 0
Lille Mónaco 18:45
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Olympique de Lyon 2 2 0 0 4-0 6
2. Toulouse 2 2 0 0 3-0 6
3. Racing Estrasburgo 2 2 0 0 2-0 6
3. Paris Saint Germain 2 2 0 0 2-0 6
5. Lorient 2 1 0 1 4-1 3
6. Olympique de Marsellla 2 1 0 1 5-3 3
7. Mónaco 1 1 0 0 3-1 3
8. Niza 2 1 0 1 3-2 3
9. Lens 2 1 0 1 2-2 3
10. Angers 2 1 0 1 1-1 3
11. Auxerre 2 1 0 1 2-3 3
12. Stade Rennes 2 1 0 1 1-4 3
13. Lille 1 0 1 0 3-3 1
14. Stade Brest 2 0 1 1 3-5 1
15. Nantes 2 0 0 2 0-2 0
16. Le Havre 2 0 0 2 2-5 0
17. París FC 2 0 0 2 2-6 0
18. Metz 2 0 0 2 0-4 0

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí