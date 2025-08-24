Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Sábado 23 de agosto de 2025:
Genoa Lecce 0 0
Sassuolo Napoli 0 2
Milan 1 2
Roma Bologna 1 0
Domingo 24 de agosto de 2025:
Cagliari Fiorentina 1 1
Lazio 2 0
Atalanta 1 1
Juventus Parma 2 0
Lunes 25 de agosto de 2025:
Udinese Hellas Verona 16:30
Inter de Milán Torino 18:45
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Napoli 1 1 0 0 2-0 3
1. Juventus 1 1 0 0 2-0 3
1. Cremonese 1 1 0 0 2-0 3
4. pisa 1 1 0 0 2-1 3
5. Roma 1 1 0 0 1-0 3
6. Fiorentina 1 0 1 0 1-1 1
6. Cagliari 1 0 1 0 1-1 1
6. Fiorentina 1 0 1 0 1-1 1
6. Atalanta 1 0 1 0 1-1 1
10. Lecce 1 0 1 0 0-0 1
10. Genoa 1 0 1 0 0-0 1
12. Hellas Verona 0 0 0 0 0-0 0
12. Torino 0 0 0 0 0-0 0
12. Inter de Milán 0 0 0 0 0-0 0
12. Udinese 0 0 0 0 0-0 0
16. Milan 1 0 0 1 1-2 0
17. Bologna 1 0 0 1 0-1 0
18. Parma 1 0 0 1 0-2 0
18. Lazio 1 0 0 1 0-2 0
18. Sassuolo 1 0 0 1 0-2 0

