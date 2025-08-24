Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

|Sábado 23 de agosto de 2025:
|Genoa
|–
|Lecce
|0
|–
|0
|Sassuolo
|–
|Napoli
|0
|–
|2
|Milan
|–
|1
|–
|2
|Roma
|–
|Bologna
|1
|–
|0
|Domingo 24 de agosto de 2025:
|Cagliari
|–
|Fiorentina
|1
|–
|1
|–
|Lazio
|2
|–
|0
|Atalanta
|–
|1
|–
|1
|Juventus
|–
|Parma
|2
|–
|0
|Lunes 25 de agosto de 2025:
|Udinese
|–
|Hellas Verona
|16:30
|Inter de Milán
|–
|Torino
|18:45
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Napoli
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|1.
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|1.
|Cremonese
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4.
|pisa
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5.
|Roma
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6.
|Fiorentina
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|6.
|Cagliari
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|6.
|Fiorentina
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|6.
|Atalanta
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10.
|Lecce
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10.
|Genoa
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12.
|Hellas Verona
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.
|Torino
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.
|Inter de Milán
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.
|Udinese
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.
|Milan
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|17.
|Bologna
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18.
|Parma
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18.
|Lazio
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18.
|Sassuolo
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0