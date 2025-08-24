Rusia y Ucrania realizan otra ronda de intercambio de prisioneros

Moscú, 24 ago (Xinhua) — Rusia y Ucrania intercambiaron hoy domingo 146 prisioneros de guerra de cada bando, anunció el Ministerio de Defensa ruso.

Ucrania entregó a ocho residentes de la región Kursk de Rusia. El área fue tomada brevemente por Ucrania en un ataque sorpresivo en agosto de 2024, antes de que fuerzas rusas la recuperaran este año.

Los militares rusos se encuentran en Bielorrusia recibiendo asistencia psicológica y médica antes de ser trasladados a Rusia.

La mediación del intercambio fue llevada a cabo por Emiratos Árabes Unidos.

La tercera ronda de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania se celebró en Estambul, Turquía, el 23 de julio de 2025. Luego de las conversaciones, el asesor presidencial ruso Aide Vladimir Medinsky dijo que ambas partes acordaron intercambiar al menos 1.200 prisioneros de cada uno.