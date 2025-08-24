Suben a seis los muertos tras el ataque israelí la capital de Yemen

El Cairo, 25 ago (Sputnik).- El número de muertos por los ataques aéreos israelíes en Saná, la capital de Yemen, creció a seis, comunicó el Ministerio de Salud del movimiento político-militar yemení Ansar Alá (hutíes).

Anteriormente se informó sobre cuatro muertos y 67 heridos.

«El Ministerio de Salud condena enérgicamente la agresión sionista perpetrada el domingo 24 de agosto, contra la capital, Saná, mediante ataques aéreos directos (…). Esto causó la muerte de seis personas y heridas a otras 86», escribió el portavoz del Ministerio de Salud de los hutíes, Anees Alasbahi, en su cuenta de la red social X.

El domingo una fuente yemení dijo a Sputik que Israel llevó a cabo ataques aéreos contra la capital yemení y sus alrededores.

Los ataques aéreos tuvieron como objetivo un campamento militar cerca del palacio presidencial en Saná, una central eléctrica y las instalaciones de una compañía petrolera, según la fuente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron ataques aéreos contra objetivos hutíes cerca de Saná, incluido una instalación militar que contiene el palacio presidencial, dos centrales eléctricas y una instalación de almacenamiento de combustible.

El viernes el movimiento Ansar Alá (milicia hutí) que controla el norte de Yemen y cuenta con el apoyo de Irán declaró haber atacado el aeropuerto israelí de Ben Gurión y dos objetivos en Tel Aviv y Ascalón.

Desde hace más de nueve años, en Yemen no cesa el conflicto entre el Gobierno reconocido internacionalmente y el movimiento Ansar Alá. La guerra trajo consecuencias catastróficas: la ONU afirma que se trata de una de las crisis humanitarias más graves del mundo.

Desde septiembre de 2014, Ansar Alá controla la mayoría de las provincias en el centro y norte de Yemen, incluida la capital del país, Saná. En respuesta, una coalición internacional liderada por Arabia Saudí lanzó en 2015 una operación militar en apoyo a las fuerzas gubernamentales para recuperar los territorios perdidos.

Según los datos correspondientes al fin de 2021, el conflicto ya dejó 377.000 muertos y causó a la economía de Yemen daños por 126.000 millones de dólares. La ONU informó que cerca de un 80 por ciento de la población de país (unos 35 millones de personas) necesitan ayuda humanitaria. (Sputnik)