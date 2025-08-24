Ucrania lanza una advertencia militar a Bielorrusia

Moscú, 23 Ago (Sputnik).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha lanzado una advertencia a Minsk con motivo de sus futuros ejercicios militares conjuntos con Rusia, previstos para celebrarse en el territorio bielorruso.

«Advertimos a Minsk contra provocaciones imprudentes, le aconsejamos mantener la prudencia, no acercarse a las fronteras y no provocar a las Fuerzas de Defensa de Ucrania«, reza el comunicado. Además, la Cancillería ucraniana acusó a Bielorrusia de ser «cómplice» de Moscú en su conflicto con el régimen de Kiev por brindarle apoyo.

De acuerdo con el organismo, la cooperación entre Moscú y Minsk «plantea una amenaza inmediata no solo para Ucrania, sino también para Polonia, los países bálticos y toda Europa, y también obstaculiza los esfuerzos pacificadores del presidente estadounidense Donald Trump» para poner fin a las hostilidades.

«Llamamos a nuestros socios a permanecer vigilantes, a aumentar las sanciones y la presión política sobre Rusia y Bielorrusia, a contrarrestar conjuntamente la propaganda rusa y a fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania», concluye el ministerio.

Los ejercicios conjuntos

Los próximos ejercicios conjuntos entre Moscú y Minsk, denominados Západ 2025, se celebrarán en Bielorrusia entre el 12 y el 16 de septiembre. Según las tareas del simulacro anunciadas por Minsk, el objetivo común es poner a prueba las capacidades de ambos países para garantizar la seguridad militar y la «preparación para repeler una posible agresión».

Por su parte, el Ministerio de Defensa bielorruso reveló que se incluirá la planificación del uso de armas nucleares y del misil ruso Oréshnik en el programa de las maniobras. El titular de la cartera, Víctor Jrenin, declaró que Minsk no puede «contemplar con calma la militarización y la actividad militar» al otro lado de su frontera occidental y septentrional. (Sputnik)