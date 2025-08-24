Vance asegura que Rusia está dispusta a realizar «concesiones significativas» sobre Ucrania

Washington 24 Ago. (EUROPA PRESS) – El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha asegurado este domingo que Rusia está dispuesta a realizar «concesiones significativas» en el marco de los contactos que mantienen Washington y Moscú con vistas a poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no ha descartado la imposición de nuevas sanciones para presionar a Rusia.

«Creo que los rusos han hecho concesiones significativas por primera vez en tres años y medios de conflicto. Han mostrado voluntad de ser flexibles en algunas de sus demandas fundamentales», ha afirmado Vance en declaraciones a la NBC.

«Han hablado de lo que sería necesario para poner fin a la guerra. Evidentemente no estamos aún en el final porque si no la guerra ya habría acabado, pero estamos en un proceso diplomático de buena fe», ha apuntado.

Vance ha explicado que «a veces sentimos que estamos haciendo grandes avances con los rusos y a veces, como ha dicho el presidente (Donald Trump), se ha frustrado mucho con los rusos».

«En lo que han cedido es en que Ucrania tendrá integridad territorial después de la guerra. Han reconocido que no van a poder implantar un régimen títere en Kiev. Esa era una de las principales demandas al principio. Y, importante, han reconocido que va a haber algún tipo de garantía de seguridad para la integridad territorial de Ucrania», ha explicado.

En cualquier caso, Washington no descarta imponer nuevas sanciones a Rusia, pero serán decisiones a tomar caso por caso. «No. Las sanciones no están descartadas, pero vamos a decidir caso por caso. Lo que creemos es que hay que hacer el nivel de presión correcto para llevar a los rusos a la mesa» de negociación, ha argumentado Vance.