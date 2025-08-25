Alerta sobre fuerte oleaje en el Pacífico costarricense

San José, 26 ago (Elpaís.cr).- Olas con alturas de hasta tres metros azotarán hoy las costas del Pacífico de Costa Rica con peligro para las embarcaciones, alertó el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar).

El aumento de la altura de las olas se percibirá de manera más fuerte en las playas, añadió el oceanógrafo de esa institución Omar Lizano.

Esa situación en las costas locales será a causa de una marejada de fondo que comenzó a sentirse desde la noche del domingo, pero los pronósticos indican que tendrá una disminución gradual en los próximos días de la semana, explicó el experto.

Según Lizano, “el sábado llegará otra marejada, aunque será menos intensa que la de este martes y coincidirá con mareas más bajas, por lo que no se va a sentir oleaje muy cerca de la costa”.

Las olas máximas en el Pacífico Norte –comentó- serán desde horas tempranas de 2,1 metros, aunque crecerán hasta los tres metros, para luego descender a 2,6 metros el miércoles y continuar a la baja hasta 1,9 metros el fin de semana.

El comportamiento será similar en el Pacífico Central y Sur, pero con valores ligeramente menores, desde olas de 2,4 metros, hasta 2,8 metros el martes y 2,2 metros el miércoles, con una tendencia a disminuir hacia el fin de semana, mientras que en el Caribe se espera algunas de hasta 2,6 metros.

“Desde el miércoles empezará a bajar la altura, con valores de 1,9 metros y una tendencia descendente hacia el fin de semana, cuando se ubicarán en torno a 0,9 metros”, agregó el experto de Cimar.

“Lo preocupante –subrayó- es que la marejada, a las horas de marea alta, puede penetrar más hacia tierra adentro, generar alguna inundación e incidir en los problemas de erosión en estas regiones”.

De acuerdo con el especialista, las condiciones a partir del jueves en la región, sin embargo, serán buenas para la navegación y los bañistas.