Anuncian en Brasilia reanudación de negociaciones para acuerdo de libre comercio entre Canadá y Mercosur

Brasilia, 25 ago (Xinhua) — Los gobiernos de Brasil y Canadá, países afectados por los aranceles aplicados por Estados Unidos, anunciaron hoy lunes la reanudación de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y Canadá.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, recibió en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores al ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu.

«Canadá y Brasil comparten un compromiso de larga data con el comercio abierto, justo y sostenible, trabajando juntos para promover la prosperidad a nivel bilateral, regional y dentro del sistema comercial global», señala la declaración conjunta divulgada por la cancillería brasileña.

Ambos países acordaron intensificar los flujos bilaterales de comercio e inversión como parte de sus estrategias de diversificación y expansión de mercados.

«Como un paso oportuno hacia una mayor diversificación económica, hemos ordenado a nuestros altos funcionarios comerciales que inicien conversaciones, incluida una reunión de negociadores principales a principios de octubre, con miras a reanudar las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Canadá, junto con nuestros socios Argentina, Paraguay y Uruguay», agrega el documento.

Los dos países también «reafirman su apoyo a un sistema multilateral de comercio basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como su pilar central, y la necesidad de defender unas normas comerciales globales abiertas y predecibles, que han contribuido al crecimiento y la prosperidad de nuestros países».

Las negociaciones entre el Mercosur y Canadá se iniciaron en 2018, pero estaban paralizadas desde 2019.

Los técnicos han llevado a cabo siete rondas de negociaciones y ya han intercambiado ofertas de bienes, servicios e inversiones, así como de compras gubernamentales.

Según Vieira, tanto Brasil como Canadá se han visto afectados por medidas adoptadas sin justificación técnica.