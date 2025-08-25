Ataque israelí contra hospital en sur de Gaza deja 20 muertos, entre ellos 5 periodistas

Gaza, 25 ago (Xinhua) — Al menos 20 personas murieron hoy lunes, incluidos cinco periodistas, en un ataque israelí contra el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. El ejército israelí dijo que emprendió «una investigación inicial» sobre el incidente.

Autoridades sanitarias en Gaza informaron en un comunicado que aviones de combate israelíes atacaron el cuarto piso del hospital Nasser, a causa de lo cual murieron 20 personas y varias más resultaron heridas.

Fuentes de seguridad palestinas mencionaron que los aviones de combate israelíes atacaron el hospital con al menos un misil, seguido de un segundo ataque cuando el personal médico llegó para retirar del lugar a los muertos y heridos.

En un comunicado, el ejército israelí reconoció que su objetivo fue el Hospital Nasser en Gaza, y lamentó que el ataque haya causado víctimas civiles.

Luego de estas últimas víctimas, el número total de periodistas muertos por fuego del ejército israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 se elevó a 245, dijo la oficina de medios de Hamas.

Hamas dijo que el asesinato de periodistas «es un crimen de guerra y una horrible masacre destinada a desalentar a los periodistas de reportar la verdad», e instó a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas a tomar acción inmediata y seria.

Imágenes documentan el ataque directo israelí contra los equipos de ambulancia y defensa civil mientras rescataban a los palestinos asesinados y heridos tras bombardeo israelí contra el complejo médico Nasser en Jan Yunis. pic.twitter.com/hCDTbDiwlr — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) August 25, 2025

Por otra parte, las autoridades de salud de Gaza informaron que hasta hoy, al menos 300 personas, entre ellas 117 niños, han muerto de hambre en Gaza.

Mientras, las tropas israelíes continuaban su embestida en toda Gaza y en las últimas 24 horas al menos 58 personas murieron por ataques y disparos, lo que desde el 7 de octubre de 2023 elevó el número total de muertos a 62.744 y el de heridos a 158.259, añadieron dichas autoridades.