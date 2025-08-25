Detectan más de 330 nuevos casos de chikunguña en provincia china de Guangdong

Beijing, 25 ago (Sputnik).- Las autoridades chinas registraron en la última semana 336 nuevos casos de fiebre chikunguña en la provincia de Guangdong, en el sur del país, informó este lunes la Televisión Central de China.

«Se registraron casos en las ciudades de Foshan (206 casos), Cantón (62), Zhanjiang (15), Chaozhou (13), Shenzhen (9), Heyuan (8), Huizhou (6), Dongguan (5), Zhuhai y Yangjiang (3 casos cada una), Shaoguan (2), Jiangmen, Maoming, Meizhou y Jieyang (1 caso en cada una)», según indica el informe.

Las labores preventivas para controlar la cantidad de mosquitos transmisores de la enfermedad continúan en diversas zonas de la provincia de Guangdong.

«La situación epidémica se mantiene generalmente estable, pero la posibilidad de una epidemia mundial de chikunguña sigue siendo alta y aún existe el riesgo de la importación de la enfermedad desde el extranjero», declaró Kang Min, experto del Centro Provincial para el Control y la Prevención de Enfermedades de Guangdong.

El virus chikunguña, transmitido por la picadura de mosquitos, causa fiebre alta, dolor articular intenso, erupciones cutáneas y náuseas.

No existe ningún tratamiento antiviral contra la enfermedad, y los médicos recomiendan aliviar los síntomas con analgésicos y con la hidratación del organismo del paciente. Aunque rara vez es mortal, la enfermedad representa un riesgo para las personas de tercera edad o para quienes padecen enfermedades crónicas.

Endémico de los trópicos de África, la India y el Sudeste Asiático, así como de México y Guatemala, el virus provocó en 2005-2006 una epidemia en Mayotte, que afectó a 260.000 personas, un tercio de la población, y dejó más de 200 muertos. (Sputnik)