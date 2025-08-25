Fiscal General se reúne con autoridades de Texas, DEA y FBI para coordinar procesos de extradición

San José, 25 Ago (Elpaís.cr).- El fiscal general de la República, Carlo Díaz, sostuvo una reunión estratégica con Wesley Wynne, fiscal del Distrito Este de Texas, así como con representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI), con el objetivo de fortalecer la coordinación en procesos judiciales binacionales.

De acuerdo con Díaz, uno de los temas centrales del encuentro fue la cooperación en torno a solicitudes de extradición de ciudadanos costarricenses actualmente en trámite, así como la preparación ante eventuales casos futuros.

La cita también incluyó un análisis sobre el eventual secuestro de bienes pertenecientes a los extraditables y el uso que podrían darles las autoridades estadounidenses una vez incautados.

El jefe del Ministerio Público destacó que este tipo de reuniones reafirman la estrecha relación entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de justicia penal y combate al crimen organizado.

“El Ministerio Público mantiene una coordinación eficiente y de confianza con las autoridades estadounidenses, lo cual es fundamental para avanzar en investigaciones y acciones conjuntas”, manifestó Díaz tras el encuentro.

La cooperación judicial entre ambos países ha sido clave en procesos recientes vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero, áreas en las que la DEA y el FBI mantienen presencia activa.

Con esta reunión, la Fiscalía General busca consolidar mecanismos ágiles y efectivos que permitan enfrentar de manera coordinada el crimen transnacional y sus implicaciones en el ámbito judicial y patrimonial.