Francia convoca a enviado de EEUU por acusaciones de antisemitismo

París, 25 ago (Xinhua) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia convocó este lunes al embajador de Estados Unidos en el país, Charles Kushner, tras sus acusaciones de que Francia no estaba haciendo lo suficiente para combatir el antisemitismo.

Sin embargo, de acuerdo con el canal de televisión francés TV5 Monde, fue el encargado de negocios de la embajada estadounidense en París quien se reunió el lunes con funcionarios del Ministerio de Exteriores, ya que Kushner no se encontraba en la capital francesa.

El encargado de negocios fue informado de que las declaraciones de Kushner «constituían una injerencia en los asuntos internos de Francia y presentaban una valoración que no reflejaba la realidad», reportó TV5 Monde citando una fuente diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores francés señaló en un comunicado emitido el domingo por la noche que Kushner había expresado recientemente su preocupación por el aumento del antisemitismo en Francia en una carta dirigida al presidente Emmanuel Macron, en la cual acusaba al Gobierno de no tomar medidas suficientes para enfrentarlo. La Cancillería afirmó que refutaba firmemente dichas acusaciones.

«Violan el derecho internacional, en particular la obligación de no interferir en los asuntos internos de los Estados, tal como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961», señaló el ministerio.