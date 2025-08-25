Guardia Costera de EEUU comenzará evaluación de puertos de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 25 ago (Prensa Latina) Una delegación de la Guardia Costera de Estados Unidos comenzará hoy y hasta el viernes próximo una visita para evaluar los puertos de Guatemala, divulgó hoy el diario

Se trata de un programa global que cubre diversos países, enfocado en observar la aplicación de las medidas de protección establecidas en el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones, explicó al medio una fuente oficial.

El director general de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), Leonel Molina, aclaró, a una pregunta, que los técnicos definirán las instalaciones a recorrer una vez en este territorio centroamericano.

Sostendrán reuniones con autoridades gubernamentales y representantes de los sectores usuarios de los puertos, subrayó.

Además de observar, evaluar y brindar una apreciación sobre el nivel de cumplimiento de las medidas de protección portuaria, emiten recomendaciones, remarcó Molina.

Amplió que los países con un nivel muy bajo de cumplimiento son incluidos en una lista que afecta directamente su competitividad, ya que los buques provenientes de esos puertos enfrentan mayores controles al llegar a Estados Unidos.

Negó que este grupo tenga la función de certificar ni desaprobar puertos o instalaciones, como mencionaron aquí recientemente.

Estados Unidos es el principal socio comercial y aliado estratégico de Guatemala, y alrededor del 80 por ciento de la carga de importación y exportación nacional se moviliza por vía marítima, recordó el funcionario.

“Los puertos también son fuente de tributos y empleo, por lo que es vital mantener una relación armoniosa, de coordinación y trabajo conjunto entre ambos Estados”, admitió.

El integrante de la Junta Directiva del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, Alejandro Toledo, declaró que estas evaluaciones responden a preocupaciones de seguridad del país norteño.

La salida de contenedores contaminados representa un problema para ellos, afirmó el también representante de la Agencia Guatemalteca de Exportadores ante esa entidad.

El objetivo de las revisiones es garantizar que se cumplan los protocolos de seguridad desde origen: contrabando, salud, agricultura, y registros digitales compartidos oportunamente con la aduana estadounidense, enfatizó.

Advirtió que, si la tierra del quetzal no cumple con estos estándares, podría prohibírsele la salida directa de buques hacia puertos estadounidenses.

Esta es la primera vez que Guatemala recibe una misión de la Guardia Costera como Autoridad Designada, según el reporte, luego de la reforma a la Ley Portuaria el año pasado.

Hace poco más de dos meses las fuerzas armadas de ambas naciones sellaron una colaboración para el desarrollo aquí de infraestructura estratégica en puertos y ferrocarriles.