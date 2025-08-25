HUAWEI Pura 80 llegan a Costa Rica con la mejor cámara móvil del mercado

San José, 25 Ago (Sputnik).- Huawei reafirma su liderazgo en innovación y fotografía móvil con la llegada a Costa Rica de los nuevos HUAWEI Pura 80 Ultra y Pura 80 Pro, dispositivos que incorporan avances nunca antes vistos en un smartphone y que ya están disponibles en las tiendas kölbi.

Con esta serie, la marca consolida más de una década de evolución en cámaras para teléfonos inteligentes, ofreciendo a los usuarios una experiencia fotográfica que ha sido reconocida internacionalmente. De hecho, el HUAWEI Pura 80 Ultra fue catalogado por DXOMARK, autoridad mundial en evaluación fotográfica, como el mejor celular del mercado en este apartado.

“Con la nueva serie HUAWEI Pura 80, los usuarios disfrutarán la más alta experiencia fotográfica, porque hemos llevado nuestro legado a nuevas alturas. Es el punto de partida de una nueva era para contar historias a través de la imagen», expresó Rebeca Loría, gerente de Mercadeo de Huawei Costa Rica.

Fotografía móvil sin precedentes

El Pura 80 Ultra incorpora el módulo de cámaras más innovador del mercado, con cuatro lentes que ofrecen resultados profesionales:

Cámara Telefoto Dual Alternable. Por primera vez en la industria, un mismo módulo integra dos lentes telefoto que alternan entre sí. El primero, de 50 MP con zoom óptico 3.7x, es ideal para retratos nítidos y con profundidad natural; el segundo, de 12.5 MP con zoom óptico 9.4x, permite capturar sujetos lejanos con gran detalle. Esto es posible gracias a un sistema de prisma doble que extiende el recorrido de la luz dentro del dispositivo, maximizando la claridad incluso en zoom extremo.

Cámara HDR de Ultra Iluminación con sensor de 1 pulgada. Su capacidad de capturar hasta 16 EV de rango dinámico supera incluso a cámaras profesionales, permitiendo fotos nítidas en condiciones de luz extremas, tanto en áreas brillantes como en sombras profundas.

Cámara Ultra Chroma. Capaz de captar hasta 1.5 millones de canales espectrales de luz, reproduce más colores de los que percibe el ojo humano, garantizando matices ultrarrealistas en paisajes y escenas nocturnas.

Cámara Ultra Gran Angular de 40 MP. Con apertura F2.2 y tecnología RYYB, permite retratar escenas amplias con mayor captación de luz y fidelidad de color.

Diseño, durabilidad y potencia

Además de la fotografía, la serie Pura 80 destaca por su diseño icónico Forward Symbol, inspirado en relojes y joyería de lujo. El Pura 80 Ultra estará disponible en dorado y negro, mientras que el Pura 80 Pro llega en rojo y negro.

La durabilidad está garantizada gracias al Crystal Armour Kunlun Glass de segunda generación, que multiplica hasta por 25 la resistencia a caídas y por 16 la resistencia a rayaduras en el modelo Ultra, mientras que el Pro mejora en un 100% la resistencia frente a la generación anterior.

Ambos equipos cuentan con una batería de 5,170 mAh, acompañada de HUAWEI SuperCharge de 100W y carga inalámbrica de 80W, ofreciendo un rendimiento prolongado y recargas ultrarrápidas.

Disponibilidad y promoción

Los HUAWEI Pura 80 Ultra y Pro estarán disponibles en Costa Rica a partir del 3 de setiembre en tiendas kölbi y en la página web www.kolbi.cr.

Quienes adquieran el dispositivo podrán disfrutar del plan HUAWEI Care+, que incluye reemplazo de batería y cobertura contra daños accidentales, además de recibir como obsequio un HUAWEI WATCH GT 5 de 46 mm, promoción válida hasta el 30 de setiembre o hasta agotar existencias.

Con esta nueva serie, Huawei apuesta por redefinir los límites de la fotografía móvil y consolidarse como referente tecnológico en el mercado costarricense.