Impresiones desde Pekín antes del 3 de septiembre

Tengo la dicha estos días de encontrarme en la República Popular China, una estancia que se extenderá hasta mediados de diciembre por motivos profesionales. Es mi primera vez en el “gigante asiático”, y esta oportunidad me llega en un momento en el que el debate sobre el papel de China en el mundo es cada día más fuerte; su influencia en general, su modelo socioeconómico, su liderazgo dentro del grupo de los BRICS y en todo el Sur Global, su alianza estratégica con Rusia y su rivalidad con Estados Unidos.

En esta primera semana de estancia en un condominio de la zona diplomática de la ciudad de Pekín, las sensaciones son muy positivas. Pero más allá de que mi residencia principal se encuentre en un punto privilegiado de la capital china, lo cierto es que todo lo que he podido observar desde que llegué al aeropuerto de Pekín me ha parecido impresionante. Las dimensiones del área metropolitana de esta capital la sitúan dentro del grupo de las llamadas “megalópolis”, aquellas ciudades que superan los 20 millones de habitantes (Pekín ronda los 23 millones). En América Latina solo hay dos ciudades de este tipo, como son São Paulo en Brasil y Ciudad de México.

Si en América Latina las grandes ciudades muestran un entramado urbano muy caótico con grandes bolsas de pobreza como máxima expresión de las mayores desigualdades sociales, en Pekín su gigantesco entramado de autopistas y avenidas muestra todo lo que representa ser la capital de la principal potencia mundial (ya pongo a Estados Unidos por detrás). Desde que en 2008 se celebraran aquí los Juegos Olímpicos, la renovación urbanística para armonizar los edificios de vanguardia con los edificios históricos, es un ejemplo extraordinario no solo para los países en vías de desarrollo, también para los países desarrollados.

Como es bien sabido, la prioridad para la República Popular China desde que triunfara su revolución socialista en 1949 ha sido desarrollar al país a todos los niveles, y ello pasaba por sacar de la pobreza a la mitad de su población, unos 800 millones de personas de un total de casi 1.500 millones de chinos, que puede calificarse como el mayor éxito socioeconómico de la humanidad. A partir de 1979, cuando una nueva generación de líderes chinos tomó el mando del país, el mismo objetivo se reforzó con los conceptos de “renovación y apertura”, en paralelo a lo que también se vería obligado a hacer la Unión Soviética. La historia posterior diez años después es bien sabida, por un lado, con la desintegración de la Unión Soviética, y, por otro lado, con la proyección de China como la “fábrica del mundo”.

El llamado “socialismo con características chinas”, 35 años después de la Caída del Muro de Berlín ha demostrado al mundo que sí es posible una “tercera vía” en las sociedades humanas, un híbrido entre socialismo y capitalismo. Un modelo que estoy constatando de primera mano durante estos primeros días en la ciudad de Pekín, donde la mendicidad y la degradación son inexistentes, a diferencia de lo que ocurre en todas las ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Una experiencia que se expresa en mis paseos por las amplias avenidas de Pekín, donde la comparación con lo que ocurre en Occidente me dice que el modelo chino funciona y es todo un éxito, mientras que el modelo occidental no solo es un fracaso, sino que pone en peligro la vida de millones de personas en sus propios países y de manera indirecta en todo el planeta.

Para los líderes políticos de la República Popular China, es inconcebible no garantizar a sus ciudadanos los derechos más elementales, como son la vivienda, la educación, la sanidad, la seguridad y el medioambiente. En cambio, en los países occidentales vemos como cada día los mismos derechos son algo imposible para casi la mitad de la población, y a este modelo se le llama “democracia liberal”. Es decir, en Occidente lo que tenemos son supuestas democracias sometidas a la especulación y a las leyes del mercado, un modelo socioeconómico dirigido por las grandes empresas. ¿De verdad el modelo occidental es razonable y sostenible? Cualquiera con sentido común sabe que no.

En este momento, China y sus aliados están tratando de dar una “sacudida” al llamado “orden internacional” surgido al acabar la Segunda Guerra Mundial. Es por lo que la conmemoración de los 80 años del fin de aquella guerra que los chinos celebran el 3 de septiembre, se le está dando una cierta trascendencia frente a la insostenible situación que se vive en todo el planeta, ya sea a causa del imparable calentamiento global o ya sea por las crecientes desigualdades sociales, ambas cosas prioritarias en la agenda china para afrontar el futuro inmediato y a largo plazo.

Mientras en Occidente no se actúa como se debería en lo económico, en los social y en lo medioambiental, pues los que prima es mantener el “statu quo” dirigido por las élites, en China sus líderes gestionan y dirigen completamente libres de las imposiciones del mercado capitalista. Es decir, por encima de todo se garantizan los derechos y el bienestar de los ciudadanos, mientras que las empresas privadas acatan todas y cada una de las regulaciones y medidas que se dictan a través de los históricos “planes quinquenales” de la economía planificada socialista, un modelo que desde Occidente siempre se ha criticado y demonizado, cuando en realidad se demuestra que es la garantía para mantener la armonía, la igualdad y la justicia en cualquier sociedad, a diferencia del modelo neoliberal cuyo único objetivo es el beneficio y el crecimiento permanente por encima de las personas.

U

Pero volviendo a mi experiencia personal de estos días en Pekín, puedo afirmar que no he sido capaz de ver a personas degradas en esta enorme ciudad repleta de parques y jardines, y, en cambio, sí he podido ver como miles de personas se mueven de un lado a otro con el optimismo y la confianza de que forman parte de un proyecto común donde el Estado está con ellos y no les da la espalda. Miles de personas que se mueven en vehículos eléctricos, en bicicletas, en transporte público o a pie, y que me transmiten calma y tranquilidad frente al caos y la degradación que se vive en casi todo Occidente donde gran parte de la población es adicta a las drogas.

En este momento, el centro urbano de la ciudad de Pekín está tomado por estrictas medidas de seguridad a causa de los preparativos para el gran desfile militar que se celebrará el próximo 3 de septiembre alrededor de la colosal Plaza Tiananmén, símbolo del poder popular tras la Revolución China de 1949. Un evento que las autoridades chinas están preparando al detalle, pues está previsto que junto al líder Xi Jinping acudan muchos presidentes de otros países del bloque de los BRICS y del Sur Global, destacando el líder ruso Vladímir Putin. Por la parte de América Latina se ha confirmado la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Para este 80 aniversario que los chinos definen como la “Victoria de la Guerra Antifascista” en la “Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa”, la idea es presentarse ante el mundo como una potencia en todos los ámbitos, incluido el ámbito militar, cuyo objetivo en clave interna es seguir garantizando el progreso nacional que incluye la resolución definitiva de la “cuestión histórica de Taiwán” frente cualquier injerencia extranjera. En clave global dentro de este mismo evento, China también quiere mostrar al mundo que está en disposición de liderar profundos cambios en el llamado “orden internacional», y que ya no va a dar ningún paso atrás. Al contrario, la voluntad china es asumir este liderazgo que promueve la cooperación en la búsqueda del bienestar para todos los pueblos de la Tierra.

Y mientras esto ocurre en la capital china, en Occidente sus élites y líderes siguen inmersos en el caos y en la ceguera de no querer entender que estos cambios en el “orden internacional” son absolutamente irreversibles. Tan irreversibles como el fin de la pobreza que China declaró hace cinco años en todo el país, una década antes para que se cumplan los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. En este sentido la mentalidad occidental de raíz judeocristiana está quedando completamente en evidencia frente a la mentalidad china basada en el taoísmo y el confucionismo.

El progreso occidental de los últimos dos siglos ha llegado a su última estación, habiendo perdido toda legitimidad y toda credibilidad para liderar a una humanidad que necesita certezas claras. La historia milenaria de China, a través de su filosofía y sus inventos, ha demostrado que el concepto del tiempo debe ser consciente. Una consciencia como civilización y como pueblo que en Occidente es inexistente, pues el progreso siempre se ha basado en la conquista y el expolio, en la especulación y el cinismo. Esta manera de funcionar occidental choca frontalmente con la manera de funcionar china. Sin embargo, en esta ocasión el pueblo chino ya no está sometido al poder supremo de los antiguos emperadores que limitaba su fuerza individual y colectiva, sino que todo un “ejército” de técnicos y diplomáticos trabajan incansablemente para hacer realidad un mundo infinitamente mejor al actual. Constatar esto en Pekín, ciertamente impresiona.

(*) Sergi Lara, divulgador geográfico y asesor turístico