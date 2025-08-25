Irán duda que se plasme el plan de Israel y EEUU de desarmar a Hizbulá en el Líbano

Teherán, 25 ago (Sputnik).- El pueblo del Líbano y las fuerzas de resistencia del movimiento chií Hizbulá no aceptan el plan estadounidense-israelí para desarmar a esta organización, y nunca será implementado, declaró el subcomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Iraj Masjedi.

El pasado 7 de agosto, el Consejo de Ministros del Líbano aprobó la propuesta de Estados Unidos sobre el desarme de Hizbulá, en el marco del acuerdo de cese de hostilidades con Israel acordado en noviembre de 2024, según anunció desde el Palacio de Baabda el ministro de Información Paul Morcos, quien indicó que el Gabinete concluyó el debate y respaldó los objetivos planteados en el documento estadounidense para consolidar dicho acuerdo, presentado por el enviado Tom Barrack.

«El desarme del movimiento libanés Hizbulá es un plan estadounidense e israelí que no es aceptado por el pueblo libanés ni por las fuerzas de resistencia de Hizbulá (…) Nunca se implementará», dijo Masjedi, citado por la agencia ILNA.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, expresó antes, al referirse a la reciente decisión del Gobierno libanés, que Teherán respalda la postura de Hizbulá. Por su parte, el Ministerio de Exteriores libanés consideró estas declaraciones como una injerencia en los asuntos internos del país y una vulneración de su soberanía.

Durante su discurso por el 80 aniversario de la fundación del Ejército libanés, el presidente Joseph Aoun afirmó que, entre las principales demandas de Beirut en respuesta a la propuesta de EEUU, se encuentran el cese inmediato de todas las acciones hostiles de Israel en tierra, aire y mar, así como la suspensión de la práctica de eliminaciones selectivas de personas.

Aoun agregó que Beirut exige la retirada de las fuerzas israelíes más allá de la frontera reconocida internacionalmente, la liberación de prisioneros, el establecimiento del control pleno del Estado libanés sobre todo el territorio nacional, el desarme de todos los grupos paramilitares, incluido Hizbulá, y la transferencia de armas al Ejército del país.

Actualmente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantienen presencia en cinco puntos estratégicos del sur del Líbano, incluida la parte norte de la aldea de Ghajar, lo que el Gobierno libanés considera una ocupación permanente y una violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que garantiza la integridad territorial y la soberanía del país.

Por su parte, las FDI sostienen que sus ataques se dirigen contra la infraestructura militar de Hizbulá y contra el liderazgo de su brazo armado. Desde Tel Aviv reiteraron que continuarán lanzando ofensivas sobre territorio libanés con el objetivo de eliminar lo que consideran la amenaza de la resistencia chií. (Sputnik)