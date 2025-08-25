Isla Caballo tendrá su propio acueducto: un sueño que empieza a hacerse realidad Por Redacción Elpaís.cr

San José, 26 Ago (Elpaís.cr).- “¡Ya no puedo más!”. El grito desesperado de un vecino de Isla Caballo, mientras señalaba una tubería que dejaba escapar agua gota a gota, resume décadas de frustración y sed en esta comunidad insular del golfo de Nicoya. Sin embargo, el anhelo de contar con acceso seguro y continuo al agua potable parece estar más cerca que nunca.

Según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), está previsto que entre 2027 y 2028 Isla Caballo cuente finalmente con su propio sistema de acueducto, gracias a un proyecto de inversión que incluirá infraestructura en el fondo marino y en el territorio insular.

Un proyecto histórico

El anuncio fue hecho durante el conversatorio “25 años aportando a los procesos de extensión, docencia e investigación en la UNA: agua para las islas del golfo de Nicoya y su estado actual”, donde la académica Silvia Rojas, del Programa Interdisciplinario Costero (PIC) de la Universidad Nacional (UNA), compartió la historia de aquel grito en medio de una reunión comunal, como símbolo del abandono y también del inicio del cambio.

Las obras, que iniciarán en octubre próximo, consisten en la instalación de una red de tuberías submarinas de hasta cinco kilómetros de longitud, que conectará la isla con el distrito de Lepanto, en el continente. Además, se construirá una carretera interna de dos metros de ancho, junto con la red de distribución local.

Johel Rojas, líder comunal de Isla Caballo, explicó que ya se realizaron estudios como el conteo de árboles a cortar, permisos ambientales, mediciones del fondo marino y la búsqueda de embarcaciones adecuadas para trasladar materiales. Se estima que las obras generarán al menos 30 empleos locales.

Apoyo interinstitucional

Este proyecto no sería posible sin una articulación interinstitucional que incluye a la UNA, el AyA, el Consejo Municipal de Lepanto, la Municipalidad de Puntarenas, la ASADA de Lepanto, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Trabajo y el MOPT.

Además, se requería un marco legal claro: la Asamblea Legislativa aprobó la ley 10.469, que autoriza la construcción del acueducto y habilita a los concejos municipales a avanzar con la obra. Esta ley entró en vigor el 28 de agosto de 2023.

Más de una década de lucha

La relación entre la UNA e Isla Caballo lleva más de diez años de trabajo conjunto. Desde el PIC se ha impulsado la extensión universitaria en diversas islas del golfo de Nicoya, identificando necesidades como el agua potable, electricidad, impulso a la pesca artesanal y el turismo sostenible.

“Una de nuestras grandes debilidades era la de capacitación en temas de liderazgo”, recordó Johel Rojas, al señalar que la lejanía de la isla respecto al continente (más de cinco kilómetros) hacía más difícil replicar soluciones aplicadas en otras islas como Venado o Chira.

Ese acompañamiento técnico y humano se tradujo en logros clave, como el recurso de amparo presentado por los vecinos, que derivó en la resolución 2015014553 de la Sala Constitucional en 2015, la cual obligó al AyA a ofrecer una solución concreta.

Inicialmente, esta solución llegó en forma de pichingas de agua diarias: cinco galones por familia, insuficientes para las necesidades básicas. Posteriormente, con apoyo de la Sede Regional Chorotega de la UNA, el Cemede, el Tecnológico de Costa Rica y el financiamiento de la Embajada de Japón, se instalaron dos sistemas de cosecha de agua tipo SCALL en centros educativos, con capacidad para abastecer a unas 100 personas.

Retos que vienen

La construcción del acueducto es solo el primer paso. La comunidad deberá asumir nuevos desafíos como la facturación del servicio, la instalación de medidores y la administración del sistema, que recaería en la ASADA de Lepanto.

Sin embargo, el optimismo es creciente. “Con agua potable, proyectos de turismo sostenible que antes eran imposibles, ahora serán viables”, destacó Grethel Ulate, coordinadora del PIC, quien además informó que se evalúan tecnologías innovadoras como los hidropaneles, capaces de captar agua del aire y potabilizarla.

Para Norman Solórzano, director del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la UNA, el esfuerzo responde a una necesidad vital. “Es un grito de un derecho fundamental de todos los seres vivos. El grito de ‘¡tengo sed!’ es también el grito de justicia”, afirmó.

Así, con esfuerzo conjunto, visión de futuro y una sed de dignidad, Isla Caballo se aproxima a dejar atrás su historia de escasez y abandono, para abrir las puertas a un futuro con agua potable y nuevas oportunidades.