Jefe de la Unrwa tacha de impactante la inacción del mundo ante ataques israelíes a Gaza

Ginebra (Suiza), 25 ago (Sputnik).- La indiferencia y la inacción de la comunidad internacional ante los recientes ataques israelíes contra el hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza son impactantes, declaró el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), Philippe Lazzarini.

El ataque de Israel contra el hospital Nasser se saldó, según los últimos datos del Ministerio de Salud de Gaza, con 20 muertos, tanto pacientes como del personal. La cifra también incluye a cinco periodistas.

«Hoy (lunes) fueron asesinados varios periodistas más. Ahogadas las últimas voces que denunciaban la muerte de menores de hambre en silencio. La indiferencia e inacción del mundo son impactantes», escribió Lazzarini en la red social X.

El jefe de la Unrwa instó a los países a mostrar «voluntad política» para proteger inmediatamente a la población de la Franja de Gaza.

Asimismo, instó a poner fin al hambre artificial «abriendo las fronteras sin restricciones» y «protegiendo a periodistas, empleados humanitarios y médicos».

Entre los periodistas que fallecieron en el ataque se encuentran el camarógrafo de Al Jazeera Mohammed Salama; la periodista Mariam Abu Daqa, colaboradora de medios como The Independent Arabic y Associated Press; el fotoperiodista de Reuters Hossam al Masri; el periodista de la cadena de televisión NBC Moaz Abu Taha; y el periodista Ahmed Abu Aziz.

Así, aumentó a 245 el número total de periodistas muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la actual espiral del conflicto, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.

Casi dos años de continuos ataques de Israel en Gaza han dejado más de 62.700 palestinos muertos y más de 158.200 heridos.

Desde la ONU califican la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Las hostilidades se desataron tras un ataque relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, en su mayoría civiles.

De los 251 israelíes secuestrados en aquella fecha, 49 permanecen como rehenes o víctimas no recuperadas en Gaza, incluyendo 27 que han sido declarados muertos por el Ejército.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)