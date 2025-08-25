La ONU condena ataque israelí contra hospital en Gaza

ONU, 25 ago (Sputnik).- El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque israelí contra el hospital Nasser en la Franja de Gaza, que causó víctimas civiles y periodistas, declaró su portavoz, Stéphane Dujarric.

El ataque de Israel contra el hospital Nasser se saldó, según los últimos datos del Ministerio de Salud de Gaza, con 20 muertos, tanto pacientes como del personal. La cifra también incluye a cinco periodistas.

«El secretario general condena enérgicamente la muerte de palestinos como resultado de los ataques israelíes contra el hospital Nasser en Jan Yunis. Entre las víctimas se encuentran civiles, personal médico y periodistas», afirmó Dujarric durante una rueda de prensa.

Según el portavoz, Guterres también exigió una investigación de los ataques y subrayó la importancia de proteger a civiles, trabajadores de la salud y periodistas.

Además, subrayó que el secretario general de la ONU «reitera su llamado a un cese al fuego inmediato y permanente, acceso humanitario sin obstáculos en toda Gaza y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes».

Entre los periodistas que fallecieron en el ataque se encuentran el camarógrafo de Al Jazeera Mohammed Salama; la periodista Mariam Abu Daqa, colaboradora de medios como The Independent Arabic y Associated Press; el fotoperiodista de Reuters Hossam al Masri; el periodista de la cadena de televisión NBC Moaz Abu Taha; y el periodista Ahmed Abu Aziz.

Así, aumentó a 245 el número total de periodistas muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la actual espiral del conflicto, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.

Casi dos años de continuos ataques de Israel en Gaza han dejado más de 62.700 palestinos muertos y más de 158.200 heridos.

Desde la ONU califican la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Las hostilidades se desataron tras un ataque relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, en su mayoría civiles.

De los 251 israelíes secuestrados en aquella fecha, 49 permanecen como rehenes o víctimas no recuperadas en Gaza, incluyendo 27 que han sido declarados muertos por el Ejército.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)