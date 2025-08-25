México y Brasil buscan fortalecer intercambio comercial e inversiones, dice Sheinbaum

México, 25 ago (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó hoy lunes que una delegación oficial del Gobierno de Brasil, integrada por ministros de Estado y 150 empresarios, llegará esta semana al país para reforzar los lazos económicos y promover nuevas inversiones, así como establecer vínculos entre sectores estratégicos de ambas naciones.

Durante su conferencia de prensa matutina desde la Ciudad de México, la mandataria detalló que la comitiva brasileña arribará mañana martes y estará encabezada por los ministerios de Relaciones Exteriores; de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, y de Finanzas.

«Este encuentro (es) para el fortalecimiento, para la complementariedad de nuestras economías, no solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino de inversiones también, de aquí para allá y de allá para acá», expresó Sheinbaum sin dar más detalles de los encuentros.

Finalmente, la presidenta no descartó una eventual visita futura a México de su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien el pasado 23 de julio sostuvo una conversación telefónica en la que hablaron de la necesidad de ampliar la relación comercial entre ambos países, «especialmente en el contexto actual de incertidumbre».

El intercambio comercial entre México y Brasil pasó de 10.000 millones de dólares en 2019, a más de 13.500 millones de dólares en 2024, un incremento del 35 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales brasileñas.

Los sectores automotriz y agroindustrial destacan en el comercio bilateral entre ambos países, y cada vez hay una diversificación con la adquisición de equipos de innovación y tecnología, así como la venta de aeronaves.