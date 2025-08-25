Milei acusa a Congreso argentino de promover proyectos que buscan «romper el equilibrio fiscal»

Buenos Aires, 25 ago (Xinhua) — El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó hoy lunes al Congreso de la Nación de impulsar proyectos de ley que «buscan romper el equilibrio fiscal», y tildó de «destituyentes» a legisladores de la oposición.

El mandatario encabezó un acto en la periferia norte de la ciudad de Buenos Aires, donde destacó el rol del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, a quien, aseguró, «le toca lidiar con los orcos del Congreso, que son destituyentes», cuyo único objetivo «es romper el programa económico».

Según informó la Presidencia en un comunicado, Milei afirmó que al Gobierno no le falta política, sino que «los de enfrente quieren romper todo, que es algo muy distinto. Lo que les importa es tener el poder, no les importan los argentinos de bien».

El presidente subrayó que los legisladores «están apostando para romper el país promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento».

«No les importan los argentinos de bien, y está claro que no les importa, porque ellos son los argentinos del mal. Son los vividores y los que han destrozado este país», fustigó el jefe de Estado.

Agregó que «si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas y las obstrucciones que entorpecen su camino».

El Senado argentino aprobó el 22 de agosto pasado y convirtió en ley un proyecto que aumenta los fondos públicos para las universidades, norma que ha rechazado el Ejecutivo.

La ley aprobada determina una actualización del presupuesto estatal que se destina a las universidades públicas nacionales y de los salarios del sector educativo superior.

La ley fue aprobada en una sesión de la Cámara alta en la que, además, fueron rechazados cinco decretos de Milei que impulsan la desregulación del Estado y el ajuste del gasto público, dos de los principales ejes de su programa económico.