Movimiento sindical exige respeto a la autonomía de la CCSS y denuncia persecución política contra dirigentes

sociales

San José, 25 Ago (Sputnik).- El movimiento sindical costarricense alzó la voz este lunes para exigir respeto a la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la libertad sindical y a los derechos humanos, en un pronunciamiento donde denunció lo que califica como una “persecución política” contra dirigentes sindicales, comunidades indígenas, ambientalistas y otros sectores sociales.

En conferencia de prensa, representantes sindicales advirtieron que estas acciones constituyen una violación grave a la dignidad humana, así como al marco jurídico nacional e internacional que ampara la libertad sindical y la organización social.

“El propósito de esta conferencia es reafirmar nuestro compromiso con la defensa integral de la clase trabajadora y de la institucionalidad democrática costarricense, en especial de la CCSS y la autonomía sindical, pilares del Estado social de derecho”, señalaron en su declaración oficial.

Caso de Martha Elena Rodríguez

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el respaldo a Martha Elena Rodríguez González, quien según los sindicatos ha sido víctima de una persecución “sin precedentes”.

Rodríguez fue destituida mediante un proceso que el movimiento sindical calificó de “viciado y espurio”, liderado por la Secretaría del Consejo de Gobierno, instancia que —recordaron— actualmente es dirigida por una persona que aspira a una diputación.

Para los dirigentes, este hecho responde a un intento de conformar una Junta Directiva de la CCSS subordinada al presidente Rodrigo Chaves, en contravención de la Ley Constitutiva de la institución y de los principios de autonomía que la rigen.

Rodíguez ha explicado que ha sido removida de su cargo, «mediante una decisión arbitraria, ilegítima y políticamente motivada, disfrazada de legalidad».

«El pretexto utilizado para justificar esta destitución ha sido mi participación en el acuerdo de Junta Directiva para autorizar el pago de un ajuste salarial a trabajadores de la CCSS, reconocido previamente como deuda legítima por el propio Gobierno. Esta obligación fue expresamente establecida en el Decreto Ejecutivo N.° 43732-H-MTSS-MIDEPLAN, publicado en La Gaceta del 12 de octubre de 2022», añadió.

Además, sostiene que la Junta Directiva no aprobó ningún aumento salarial simplemente ejecutó el mandato contenido en un decreto del Poder Ejecutivo, que reconocía una deuda salarial consolidada desde 2019, la cual fue suspendida temporalmente durante la pandemia. «Los fondos se encontraban debidamente contemplados en la partida institucional de remuneraciones», resalta.

«Si este fuera un verdadero motivo para una destitución, entonces el mismo criterio debería haber sido aplicado al exministro de Hacienda Nogui Acosta, quien pagó ₡70.000 millones a los trabajadores del Gobierno Central por este mismo concepto», denunció.

Obligaciones internacionales

El movimiento recordó que Costa Rica ha ratificado instrumentos internacionales que protegen la libertad sindical y el derecho de organización, entre ellos los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú.

A estos compromisos se suma la propia Constitución Política, que impone al Estado la obligación de garantizar que trabajadores y dirigentes sociales puedan organizarse sin temor a represalias, así como de proteger la autonomía de la CCSS como institución clave del Estado social de derecho.

Críticas al Gobierno

El pronunciamiento cuestionó directamente al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, al que responsabilizan de promover injerencias indebidas y persecuciones políticas contra el movimiento social y sindical.

“Exigimos el pleno respeto a la autonomía de la CCSS y a la libertad sindical, como garantías indispensables frente a la injerencia del Ejecutivo”, indicaron.

Llamado a la unidad

Finalmente, el movimiento sindical convocó a una unidad amplia y solidaria de todos los sectores sociales y sindicales para defender la autonomía institucional, la libertad sindical y los derechos humanos.

“¡Ni persecución ni retrocesos! ¡Unidad, autonomía y libertad sindical!”, concluyó el pronunciamiento.